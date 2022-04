Egor Bogachev staat met Lindemans Aalst voor dubbele confrontatie met Menen: “We hebben vertrouwen”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUENa nederlagen tegen Maaseik en Roeselare staat Lindemans Aalst in de Champions Final 4 voor een dubbele ontmoeting met Menen. Woensdag is de grensploeg te gast in Schotte, amper twee dagen later trekken de Ajuinen naar de hel van Menen.

De thuiswedstrijd tegen Menen was gepland voor afgelopen zaterdag, maar werd uitgesteld omwille van een aantal Corona-besmettingen bij Aalst. “Enkele spelers hebben nog last van een hoestje of keelpijn, maar iedereen test negatief op Covid-19”, zegt receptie-hoekspeler Egor Bogachev. “Vandaag (maandag, red.) was de eerste maal dat we opnieuw zes tegen zes konden oefenen. Hoewel onze voorbereiding niet ideaal was, haalden we - een beetje tot mijn verbazing- een goed niveau. We keken allemaal uit naar de wedstrijd van zaterdag en vonden het jammer dat die niet kon doorgaan. Maar we hebben er het beste van gemaakt en willen woensdag goed presteren”.

Vertrouwen

De fans hopen alvast dat Lindemans woensdag de eerste zege in de play-offs zullen optekenen. “Met Maaseik en Roeselare was onze start zwaar”, aldus Bogachev. “Bovendien speelden beide teams heel sterk. We waren dan ook niet helemaal van slag na het verlies. We hebben vertrouwen voor woensdag. Als we erin slagen om de drie punten te pakken, is alles trouwens nog mogelijk. En als we nadien nog twee keer kunnen winnen, zit een plaats in de titelfinales er nog in. De spelersgroep gelooft er nog in”.

Verlengd verblijf?

Afgelopen vrijdag maakte de club de naam van de opvolger van coach Johan Devoghel bekend. De Portugees Idner Martins zal komend seizoen de sportieve touwtjes in handen hebben. “Ik heb nog niet echt met hem kunnen spreken”, aldus de 25-jarige Duitser die aan zijn eerste seizoen in Schotte bezig is. “De focus ligt nog op dit seizoen en de nieuwe coach zei ook dat de juiste ingesteldheid is. Ik heb nog niet met het bestuur gesproken, maar ik zou wel graag bij de club blijven. Over het algemeen ben ik ook tevreden over mijn persoonlijke prestaties. Er waren wat ups en downs, maar ik heb toch een aantal keren kunnen tonen wat ik in mijn mars heb. Op organisatorisch vlak is alles tot in de puntjes verzorgd. Ook het leven in België bevalt me. Ik woon in Anderlecht, op een kwartiertje van Brussel. De sfeer in een grootstad, zoals ook Berlijn, bevalt me. Ik hou van de mensen en de mentaliteit. Ik zou een verlengd verblijf in Aalst dus wel zien zitten. We zien wel wat het wordt. Eerst gaat de focus naar de dubbele confrontatie met Menen.”