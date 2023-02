Egor Bogachev (Lindemans Aalst) viel tegen Gent in als opposite: “Klaar om het team te helpen”

LOTTO VOLLEY LEAGUELindemans Aalst stond zondagmiddag tegenover Gent in de enige Oost-Vlaamse derby in de Lotto Volley League. Na nipt verlies in de openingsset nam het team van coach Christophe Achten de twee volgende sets voor zijn rekening. Uiteindelijk moest Aalst tevreden zijn met een puntje, na verlies in de tiebreak (25-23, 24-26, 22-25, 25-23 en 15-12).

Nog voor de eerste opslag in de wedstrijd tegen Gent was er goed nieuws voor Lindemans Aalst. Door het verlies van Guibertin, Borgworm en Achel op zaterdagavond waren de Ajuinen mathematisch zeker van de zesde plaats en dus een ticket voor de Champions play-offs. “We waren uiteraard blij dat we zekerheid hadden over de deelname aan de nacompetitie, maar uiteindelijk wilden we nog zoveel mogelijk punten pakken om zo hoog mogelijk te eindigen”, zegt Egor Bogachev. “Jammer dat we er niet in slaagden om de volle buit te pakken. We hadden meer verwacht. Uiteindelijk verdienden we tegen Gent minstens twee punten. Zelfs een driepunter zat erin.”

Robbe Van de Velde kreeg in de starting six de voorkeur op Bogachev, maar in het midden van de tweede set kwam de Duitser in het team. Niet op zijn vertrouwde positie als receptie-hoekspeler, maar wel als vervanger van opposite Robin Overbeeke. “Op professioneel niveau is het de eerste maal dat ik als hoofdaanvaller word uitgespeeld. Bij de nationale jeugdploegen speelde ik wel geregeld als opposite. Ik heb er dus wel ervaring mee. Ik was er ook op voorbereid. Onze tweede opposite, Renars-Pauls Jansons, is nog niet helemaal hersteld van zijn blessure aan de buikspieren en Robin was niet honderd procent met een hamstringsletsel.”

“Ik had misschien wel een aantal ballen beter kunnen raken, maar ik vind wel dat ik een degelijke prestatie leverde. Of ik deze positie nog wil spelen? Iedereen kent mijn kwaliteiten als hoekspeler. Dat komt ook als opposite van pas. Ik heb veel power en spring hoog. Vanop positie 2 kom ik vrij vlot tot scoren. Als ik het team kan helpen, ben ik zeker nog bereid om me aan te passen.”

Aalst speelt nog twee wedstrijden in de reguliere competitie, telkens voor eigen publiek. Volgende zaterdag tegen Volley Haasrode Leuven, de huidige nummer drie in de rangschikking en de week nadien tegen rode lantaarn Achel. “Het is onze bedoeling om nog zoveel mogelijk punten te pakken. Als we nog kunnen stijgen in de rangschikking is dat mooi, maar het is ook belangrijk om als team nog beter te worden om in de best mogelijke vorm aan de play-offs te beginnen. De verschillen bij het begin van de play-offs zijn niet heel groot. Ik zeg niet dat het ons doel is en ook niet dat we het gaan halen, maar alles is mogelijk, dus ook bij de eerste twee te eindigen.”

Verbeteren als team

De 25-jarige Bogachev is bezig aan zijn tweede seizoen in Schotte. “De resultaten van het team konden wel beter. We hadden meer wedstrijden kunnen winnen, maar ik ben best wel tevreden met de gang van zaken. Ik heb een goede connectie met de ploegmakkers en de coach en persoonlijk gaat het vrij goed. We kunnen als team zeker nog progressie maken en dat is zeker de bedoeling met het oog op de play-offs.”

