Egor Bogachev en Lindemans Aalst verliezen puntje bij rode lantaarn: “Achel speelde echt wel een sterke wedstrijd”

“We wisten dat een zege heel belangrijk was om mee te blijven draaien in de competitie”, aldus de 25-jarige Duitse receptie-hoekspeler. “Het deed dan ook plezier dat ik op het beslissende moment het team kon helpen met twee winnende opslagen. Vooraf gingen we ervan uit dat we de drie punten mee naar huis zouden nemen. We hadden niet verwacht dat de thuisploeg zo sterk voor de dag zou komen. Blijkbaar kunnen ze tegen ons altijd net iets meer, dat was ook vorig seizoen al het geval. Als de Limburgers constant op dit niveau presteren, horen ze niet thuis op de laatste plaats”.

Het verschil met de hekkensluiter was miniem. Vier van de vijf sets werden beslist met slechts twee punten verschil. Ook in de derde beurt was de stand lange tijd in evenwicht, maar bij een 17-18-voorsprong liep het plots voor geen meter. Met de Achelse opposite Max Staples aan de opslag maakten de Ajuinen geen enkel punt meer. “Niet alleen hun hoofdaanvaller stond goed te spelen, ook hun hoekspelers en middenmannen presteerden sterk. Achel maakte in die derde set een paar punten op rij en we slaagden er niet in om tegen te scoren. Uiteindelijk hebben we terug gevochten en konden we toch nog de zege binnenhalen. Nogmaals, Achel speelde een goede wedstrijd en al bij al mochten we tevreden zijn dat we nog met de overwinningen naar huis konden keren. Het is duidelijk dat de teams nog meer aan elkaar gewaagd zijn dan vorig seizoen. Borgworm, Leuven en Gent zijn sterker geworden. Bewijs daarvan de 3-2-zege van VHL tegen Maaseik van afgelopen weekend. Roeselare is duidelijk een stuk sterker, maar het verschil tussen de rest van de teams is miniem.”