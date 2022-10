Egor Bogachev en Lindemans Aalst grijpen naast puntenwinst tegen Maaseik: “Toch tevreden met onze teamprestatie”

LOTTO VOLLEY LEAGUELindemans Aalst is er op bezoek bij topper Maaseik niet in geslaagd om een puntje mee te graaien. De Ajuinen wonnen nochtans de tweede set en kregen ook in de vierde beurt een setbal die ze echter niet konden benutten (25-19, 23-25, 25-19 en 27-25).

Dankzij sterk opslagwerk van onder meer de Griekse Star of the Game Athanasios Protopsaltis behield de thuisploeg in de openingsset steeds een bonus. “Maaseik ging inderdaad heel sterk van start”, zegt receptie-hoekspeler Egor Bogachev. “Hun opslagen waren crazy. We wisten dat we geduldig moesten blijven, want ze konden dat niet volhouden. En dan zouden er kansen komen voor ons. Iedereen is er blijven in geloven. We speelden met veel emotie, energie en vechtlust en haalden verdiend de tweede set binnen.”

“In set 4 waren we dicht bij nieuwe deelwinst. Jammer genoeg konden we onze setbal niet verzilveren. We verdienden minstens een punt. Dat we puntenloos moesten terugkeren is frustrerend, maar langs de andere kant kunnen we tevreden terugblikken op onze teamprestatie. Hier kunnen we voort op bouwen. Het was een toffe wedstrijd waarin beide teams er voluit voor gingen. Echt publiciteit voor het volleybal. Het was als speler ook een plezier om op het veld te staan.”

Opvallend gegeven: Maaseik startte elke set met dezelfde basis. Coach Fulvio Bertini deed slechts één vervanging: in de tweede set kwam een speler in voor de service. Aalst-coach Idner Martins van zijn kant wijzigde zijn starting six voortdurend en voerde ook tijdens de sets heel wat wissels door. “Dat is een goed teken”, zegt Bogachev overtuigd. “Dat betekent dat we over twaalf spelers beschikken die op elk moment klaar zijn om in te vallen. Het maakt niet uit wie er op het terrein staat, we brengen allemaal evenveel enthousiasme en energie. Seppe Baetens (voor Robbe Van de Velde, red.), Renars-Pauls Jansons (voor opposite Robin Overbeeke, red.) en ook onze setter José Monteiro brachten een meerwaarde met hun invalbeurt.”

Veel vertrouwen van team en coach

Bogachev begon sterk aan het seizoen, het tweede bij de Schotte-boys voor de 25-jarige Duitser. Vorig seizoen liet hij al geregeld mooie dingen zien, maar onder de nieuwe coach Idner Martins lijkt de hoekspeler van 2,03 meter volledig open te bloeien. Zowel tegen Menen (14 punten) als tegen Maaseik (17 punten) was hij topscorer. “Ik voel me inderdaad goed. Ik krijg veel vertrouwen van het team en de coach. Ik probeer op het terrein zoveel mogelijk energie te brengen om zo de jongeren vooruit te stuwen. Het is wel fijn dat er met Leon Meier en Lennart Heckel nu twee landgenoten in het team zitten. Het is geleden van bij Düren dat ik nog zoveel Duits kon praten op training. (lacht) Ik kende hen al van bij de nationale ploeg. Toen ik hoorde dat hun club Frankfurt ermee ophield, heb ik de club op de hoogte gebracht. We zochten op dat moment immers nog een middenman. Het was onmiddellijk twee voor de prijs van één, want naast Lennart kwam ook Leon als hoekspeler mee naar Aalst”.

Zaterdag bekeren tegen Haasrode-Leuven

De volgende opdracht voor de Ajuinen is de achtste finale van de beker van België. Daarvoor krijgt Aalst zaterdag het bezoek van Haasrode Leuven. De Leuvenaars wonnen in de competitie hun eerste match tegen Achel met 3-0, maar verloren nadien met dezelfde cijfers tegen Roeselare en Gent. “Ik vernam dat Simon Peeters geblesseerd is, een belangrijke pion voor VHL. Ik weet niet of hij zaterdag opnieuw fit zal zijn, maar wij moeten in de eerste plaats naar onszelf kijken. We deden het goed de voorbije twee matchen en moeten proberen die lijn door te trekken. Voor eigen publiek moeten we in staat zijn om ons te kwalificeren voor de volgende ronde (daarin wacht dan de winnaar van het duel tussen Maaseik en eerstenationaler Marke-Webis, red.).”

