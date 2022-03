Egmont Cycling Race in het nieuw: “Langs alle deelgemeenten en andersom door Vlaamse Ardennen”

Jo Gosseye steekt de Egmont Cycling Race, de Grote Prijs stad Zottegem, op dinsdag 23 augustus in een ander kleedje. In twee ronden van 75 en twee van 23 kilometer wil hij de Vlaamse Ardennen op een heel andere manier tonen.

De profkoers in Zottegem is een traditie op kermisdinsdag. Dit jaar wordt het de 86ste editie. De wedstrijd staat nog altijd op eigen benen en zit niet in het pakket van bijvoorbeeld Flanders Classics of Golazo. Jaren geleden zette de organisatie de stap naar een UCI-koers categorie 1.1. Wat niet het eindpunt is. Een aanvraag om toe te treden tot de Pro Series – een wedstrijd niveau Nokere Koerse – werd (nog) niet ingewilligd. Jo Gosseye zette zich aan het denken en hertekent het parcours volledig.

“Zes maanden ben ik hiermee bezig geweest”, lacht de Zottegemnaar. “Want parcoursen getekend, hertekend, tien keer afgereden, noem maar op. Met als doel de Vlaamse Ardennen op een andere manier te laten zien. Ik kwam tot twee grote en twee kleine ronden. Daarin doen we alle deelgemeenten van Zottegem, maar ook Oosterzele, Zwalm en Brakel. Maar we gaan alles in de omgekeerde richting doen. Anders dan in alle andere koersen in de regio.”

Andersom naar Paddestraat

De kasseien van de Paddestraat wordt vanuit Velzeke richting Zwalm aangedaan. “Velzeke hebben we met onze koers nooit eerder aangedaan”, gaat Gosseye verder. “De Elverenberg tussen Oudenhove en Michelbeke rijden we naar beneden, maar de andere kant naar boven. We doen twee keer de Hostellerie. Tijdens mijn zoektocht naar de aanpassing van het parcours ging ik ook op zoek naar mooie beelden. Zo botste ik op de Munkbosstraat, een verbindingsweg tussen Scheldewindeke en Velzeke. Daar kunnen vanuit een helikopter hele mooie beelden gemaakt worden. We passeren ook vijf kastelen. Die zullen tijdens de rechtstreekse uitzending worden belicht.”

Gosseye hoopt met Sporza of Eurosport tot een akkoord te komen om de finale van de Egmont Cycling Race rechtstreeks in beeld te brengen. “Die onderhandelingen zijn bezig”, benadrukt de koersdirecteur. “We hertekenen ook onze vipformules en gaan samenwerken met de Zottegemse restaurants. Intussen zijn we al zeker van twee teams uit de World Tour: Intermarché-Wanty-Gobert en Cofidis. Ook Alpecin-Fenix komt zeker aan de start. Start en aankomst blijven op de Buke.”