Efficiënt Petegem pakt scalp van Olsa (1-3) en kan titel ruiken: “Vrijdag winnen en het is binnen”

Voetbal Tweede nationale ASparta Petegem kan zich vrijdagavond tot de verdiende kampioen in tweede nationale A kronen. De troepen van coach Dhont gaven op Olsa, dat na de jaarwisseling nog maar één keer verloor, opnieuw een les in efficiëntie. Meteen goed voor de negende zege op rij voor de Deinzenaars. “Er staat geen rem op Petegem”, weerklonk het na afloop terecht uit de bezoekende kleedkamer.

Olsa schoot het best uit de startblokken, maar een geslepen Petegem toonde zich meteen heel efficiënt. Na te laks verdedigen kon Van Den Heede nog voor het kwartier zich doorzetten op links en Otte kansloos laten. Joye zette even later Vanborm voor doel, maar hij schoot ruim naast. Na een voorzet dook Berwouts al te makkelijk voor zijn man en meteen liep de leider tot 0-2 uit.

Na de pauze ging geel-zwart op zoek naar de aansluiting. Op aangeven van Buysens kopte Shala heerlijk binnen. Even later stopte Vandenbossche een licht gefloten strafschop van diezelfde Shala. Aan de overzijde legde Joye de wedstrijd in een definitieve plooi met een heerlijke knal. “Het kantelmoment van de match”, gaf ook Olsa-kapitein Kevin Haezebroeck na afloop toe.

De teleurstelling bij Brakel was groot. “Omdat we heel goed wisten dat Petegem een ploeg is die loert op de counter en we toch in de val zijn getrapt. De eerste twee doelpunten vallen door onze eigen fout. Gaat de penalty van Visar binnen, dan maken we misschien aanspraak op een punt en daar zou ik vooraf meteen voor getekend hebben. Maar laat ons eerlijk zijn, dit Petegem wordt de verdiende kampioen in onze reeks. Wij zouden graag als tweede eindigen”, aldus Haezebroeck.

Vrijdag kampioen

Zo groot de teleurstelling was bij Brakel, zo groot was de vreugde bij Petegem. “Omdat je weet dat het op Brakel nooit makkelijk is”, gaf coach Bert Dhont aan. “We hebben een slimme match gespeeld en komen met twee sluwe counters op voorsprong. Na het Brakelse tegendoelpunt kregen we het even warm, maar dan toont Vandenbossche zijn klasse. We hadden de strafschoppen van Shala heel goed bestudeerd. Natuurlijk willen we vrijdag de titel pakken tegen Zwevezele. Nog één zege volstaat, maar we willen de drie nog resterende matchen winnen. Dan zouden we een 72 op 90 neerzetten. Sprekende cijfers en dat in een sterke reeks als deze.”

Olsa Brakel: Otte, Buysens, Desmet, Ndefe (81’ Capelleman), Haezebroeck, Nelis, Thissen,Van Eerstvelde, Bogaert (71’ D’Hondt), Shala, Lambrecht.

Sparta Petegem: Vandenbossche, Verheuge, Berwouts (87’ D’Hulster), Van Den Heede, Ameys, Swennen (74’ Denoulet), Joye, Van Steenkiste, Blancke, A. Vanborm, Maes.

Doelpunten: 14’ Van Den Heede (0-1), 28’ Berwouts (0-2), 53’ Shala (1-2), 73’ Joye (1-3).

Geel: Van Steenkiste, Shala, Blancke.

