Eersteklassers ijveren voor heropstart van futsalcompetitie

Volleybal EML Man in vorm Jelle Sinnesael bekampt woensdag met Menen leider Roeselare: “Voorberei­ding op play-offs”

12 januari Halverwege januari en omwille van corona nog geen officiële match gezien tussen Menen en Roeselare. Daar komt woensdagavond in de Vauban verandering in, want dan staat de inhaalmatch gepland. Beide ploegen doen het uitstekend: Roeselare won tien matchen op rij en is leider terwijl Menen pronkt op de derde plek. Jelle Sinnesael (35) lijkt in de fleur van zijn volleyballeven en scoorde zondag nog acht blokpunten: “Het klikt enorm met onze Finse setter.”