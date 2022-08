Eerstejaarsnieuweling Siebe De Naeyer pakt brons op BK: “Denk dat ik hiermee tevreden mag zijn”

Echt boeiend was de titelstrijd bij de eerstejaarsnieuwelingen niet. Het enige opvallende in de finale was dat Thibaut Van Damme, één van de voornaamste kanshebbers, op elke uitval onmiddellijk reageerde. Waardoor een sprint met een hele groep – nog circa negentig renners boden zich in de laatste rechte lijn samen aan – onvermijdelijk was. Siebe De Naeyer sprintte naar het brons.

Derde overwinning

Voor De Naeyer verliep de eindsprint niet helemaal volgens plan. Hij puurde er toch nog een derde stek uit. “Want het was heel moeilijk om voorin de groep te geraken”, vond hij. “Ik heb niet eens gezien dat Thibaut Van Damme in de finale controleerde, in die slotronde ben ik nooit echt vooraan geraakt. Behalve in de laatste rechte lijn. Voor de start hoopte ik op een plaats binnen de eerste tien, met een beetje meeval in de top vijf. Nooit gedacht dat ik naar de derde plaats zou sprinten. Dit seizoen heb ik meer dan één maand gesukkeld met de luchtwegen. Geen idee wat het was. Ik hoop nog een mooi slot aan het seizoen te breien. Over enkele weken werk ik de West-Vlaanderen Cycling Tour af. Ik hoop daar een deftig resultaat te rijden. Die vierdaagse is met een individuele tijdrit. Dat tijdrijden begin ik toch wat liever te doen. Niettemin is spurten mijn sterkste wapen. Ik kon dit jaar al twee koersen winnen. Hopelijk kan ik de komende maanden nog een derde keer winnen.”