Eerstejaarsnieuweling Briek Plasman sprint naar provinciale titel: “Ook een zege van de ploeg”

In een sprint veroverde Briek Plasman bij de eerstejaarsnieuwelingen de West-Vlaamse titel. In Adinkerke-De Panne was de pion van Jonge Renners Roeselare sneller dan Jasper Verbrugge en Mattijs Soetaert.

Voor heel veel animo zorgden de eerstejaarsnieuwelingen zaterdag niet. Bjintse Vandenbroucke reed in de eerste wedstrijdhelft even voorop, maar kreeg geen steun en viel terug tot in het peloton. Ook een uitval van Mathis Bruynooghe rond halfweg kende geen succes. Drie ronden voor het einde ging Céleste Belpalme zijn kans. Eveneens tevergeefs. Menens werd het toen Bengt Van Parys tien kilometer van de finish alles op alles zetten. Hij nam twintig seconden. Jasper Verbrugge kon het gaatje dichten, ook Miel Gheysens pikte aan, maar wat later sloot de rest van de groep aan. En kwam het tot een sprint die Briek Plasman naar zijn hand zette.

“Niet verwacht dat ik dit zou kunnen afmaken”, beweerde de eerstejaars uit Ruddervoorde. “Want op provinciale kampioenschappen zat het mij in het verleden niet altijd mee. Vorig jaar werd ik tweede, eerder miste ik een PK door een communiefeest. Dit is ook een overwinning van de ploeg want wij namen het initiatief om het gat op Bengt Van Parys te dichten.”

Bebloed naar brons

Ploegmaat Jasper Verbrugge was de eerste die Van Parys bij de lurven vatte. “Ik had al snel door dat dit provinciaal kampioenschap op een sprint zou eindigen”, vertelde de renner uit Lichtervelde. “Voor mij is deze tweede plaats een grote verrassing. Want dit is pas mijn vijfde wedstrijd. In Ursel werd ik al eens vierde in een koers voorbehouden voor eerstejaarsnieuwelingen.”

Naast de twee pionnen van Jonge Renners Roeselare stond met Mattijs Soetaert een Molenspurter. Hij had na het PK verzorging nodig. “Heel wat schaafwonden na een val vroeg in de koers”, zuchtte de kerel uit Deerlijk. “Na dat accidentje heb ik twee ronden moeten achtervolgen om mijn plaats in het peloton te heroveren. Vreemd genoeg had ik in de finale toch nog vrij frisse benen. Deze derde plaats is dan ook een aangename verrassing.”

Soetaert hield in de laatste rechte lijn met Mathis Bruynooghe en Zeno Durie twee favorieten van het podium.