Eerstejaarsjuniore Sennah Vanhoeijen op schema voor meerkamp

Goud op de 100m horden in 14.92 (2.2m tegenwind), zilver in het speerwerpen (32m51) zaterdag in Beveren en goud op de 200m (25.09) en goud in het hoogspringen (1m70) zondag in Evergem. Dat was de buit van meerkampster Sennah Vanhoeijnen op het PK atletiek.

“Ik was zeer tevreden over de prestatie”, maakte ze een positieve balans op van haar PK-weekend.

“Ik had bewust gekozen voor de wat meer technische proeven. Het was een goeie test. Ik haalde zeker wel een deftig niveau. Het kan zeker nog beter, maar aangezien het nog maar de eerste wedstrijd van het seizoen was, vond ik het best oké.”

Voorbereiding

De atlete van Ac Deinze plukt de vruchten van een goeie trainingswinter waarin ze bewust geen enkele meerkamp deed. “Ik heb toch wel een goeie voorbereiding gehad. In samenspraak met mijn coach had ik ervoor gekozen om in de winter niet al te veel wedstrijden te doen en vooral te focussen op trainen, want voor mij is de zomer toch vooral het hoofddoel”, benadrukt ze.

Indien ze alles kan doen samenvallen in een zevenkamp zit er een mooi resultaat aan te komen.

“Ik heb gepland om het KVV meerkamp mee te doen eind mee. De meerkamp is voor mij toch nog altijd een belangrijker doel dan de individuele nummers. Ik leg me vooral toe op de zevenkamp”, legt ze uit. In principe kan ze een gooi doen naar de limiet voor het WK U20 in Cali. Maar de eerstejaars legt zichzelf geen druk op.

“Ik ben een klein beetje voorzichtig met uitspraken over de limiet. Ik heb het wel al besproken en bekeken met de trainer en we denken dat het haalbaar is. Als het lukt des te beter, als het niet lukt, is het geen ramp. Misschien zal ik dan een klein beetje ontgoocheld zijn, maar er zijn veel andere mooie dingen om op te focussen. Het zou vooral mooi zijn omdat ik vorig jaar ook al de limiet voor het EK U18 haalde. Dat kampioenschap kon toen uiteindelijk niet doorgaan door de covidsituatie.”

Progressie

Vooral haar snelle 200m bewijst dat ze progressie boekte. “Ik merk vooral dat mijn snelheid wat verbeterd is. Ik heb een PR op de 200m verbeterd en daar was ik heel blij mee”, stipt ze aan. “Zowel de topsnelheid als de lange snelheid zit goed. In de winter ben ik ook begonnen met een beetje aan krachttraining te doen en dat heeft ook effect.”

De komende weken pikt ze nog een paar individuele proeven mee in aanloop naar de meerkamp. “Binnenkort neem ik deel aan de interclub met mijn club Ac Deinze. Omdat we in de hoogste afdeling zitten, moet echt iedereen aan de bak. Daarna is er nog het KVV in Deinze. Daar wil ik mijn ver nog eens tonen en dan komt het KVV meerkamp er al snel aan.”

