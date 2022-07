Eerstejaarsjunior Jens De Keersmaeker sprint niet onaardig: “Toch zie ik mezelf niet als rasspurter”

Enkele maanden nadat hij de mountainbike ruilde voor een wegfiets heeft Jens De Keersmaeker (17) één zege plus twee vijfde plaatsen in interclubs beet. De eerstejaarsjunior gaat van zaterdag tot en met maandag in de Vermarcdriedaagse op zoek naar een ritzege.

“Ik weet dat iedere jonge renner daarvan droomt, maar ik hoop mijn toekomst in het wielrennen te kunnen uitbouwen”, vertelt Jens De Keersmaeker. “Mijn trainer adviseerde me om niet lang meer te wachten om de overstap van het mountainbiken naar de weg te maken. Anders zou het misschien te laat zijn.”

De voorbije weken blijkt dat de renner uit Hove een goeie keuze maakte. Hij sprintte aan het einde van de eerste etappe van de Vierdaagse van Kontich al naar een vijfde plaats en zette vorig weekeinde de kermiskoers in Zemst in een sprint op zijn naam. Donderdag was hij in de manche om de Beker van België in Linter achter vier vluchters de snelste van het peloton.

Niet durven juichen

“De eerste maanden van het seizoen had ik veel problemen om mijn positie in de voorwacht van een peloton vast te houden”, gaat De Keersmaeker verder. “Wegkoersen zijn helemaal anders dan mountainbikewedstrijden waarin je snel op je plaats zit. Intussen gaat dat al een stuk beter. In de eerste rit in Kontich zat er meer in dan een vijfde plaats. Ik was al enkele keren te laat aangegaan in een sprint waardoor ik ingesloten raakte. In Zemst begon ik op driehonderd van de streep al te spurten. Eigenlijk wat te vroeg. Gelukkig had ik op het einde nog een jump in de benen. Juichen durfde ik niet, ik was niet zeker dat ik gewonnen had.”

Ook goed bergop

De Australiër Nate Hadden bedreigde Jens De Keersmaeker heel fel, maar de pion van het Van Mossel Heist Cycling Team was enkele millimeter sneller. “Ik ben zeker geen rasspurter”, beweert hij. “Want ik kan ook wel een beetje bergop rijden. In Linter koos ik samen met maatje Yorick Slaets voor de aanval. We raakten met een tiental voorop, maar er zaten te veel slepers in de kopgroep. Eens ingelopen concentreerde ik me op de sprint en wou ik ploegmaat Jochen Smets afzetten, maar hij raakte mijn wiel kwijt. Dus sprintte ik zelf en was ik de snelste van het peloton. Van zaterdag tot en met maandag rijd ik de Vermarcdriedaagse. Ritwinst is het voornaamste doel.”