Eerstejaars Laurens Plancke voor top tien in de Trofee van Vlaanderen in Reningelst: “Meedoen voor de toptienplaatsen was de bedoeling maar het draait dus veel beter uit”

De wegen van de wielerfans leiden woensdag en donderdag naar Reningelst. Eerst is er voor junioren de Trofee van Vlaanderen en staat dan de Internatie voor beloften en elite zonder contract op het programma. Met de Brit William Smith staat de winnaar van enkele weken geleden Menen-Kemmel-Menen aan de start. Tweedejaars Warre Van den Meersche uit Tielt strandde toen op de tweede plaats en is er woensdag ook bij

Belgisch kampioen Gauthier Servranckx uit Zwevezele behoort alvast tot de kanshebbers voor het podium. Zijn ploegmaat eerstejaars Laurens Plancke uit Moorslede gaat voor de top tien. “Er is één helling die we elke ronde twee keer doen”, vertelt hij. “Die helling is niet lang maar het is vooral wat voor punchers en dat zou met moeten liggen. Die plaatselijke ronden deden we enkele weken geleden tijdens Menen-Kemmel-Menen want de start was toen in Reningelst.”

De renner van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare is sedert het BK voor eigen volk goed bezig. Hij won in Klein Sinaai en Moorsele. “Ik mag alle interclubs tellend voor de Beker van België rijden”, zegt Plancke. “Tijdens de Arend der Juniores in Rekkem werd ik zevende en vorige week donderdag vierde in Linter.”

“Met mijn trainer had ik gepiekt naar het BK maar het resultaat viel tegen, niet mijn prestatie. Toen ik een week later won, bevestigde dat mijn conditie. Meedoen voor de toptienplaatsen was de bedoeling maar het draait dus veel beter uit. Wat ik zelf niet had verwacht.”

Vorig seizoen bij de nieuwelingen was hij goed voor vier zeges. Laurens Plancke studeert aan het VTI Roeselare elektriciteit en doet bij een elektricien een vakantiejob. “Komend weekend rijd ik een interclub in Gistel en volgt dan halfweg augustus voor de Beker van België een nieuwe afspraak in Angreau-Honnelles. In het individueel klassement sta ik momenteel tiende.”

Eerst is er dus Reningelst, een UCI-wedstrijd van eerste categorie. Met ploegen uit de USA, Letland, Frankrijk, Engeland en Nederland. De Nederlander Mike Bronswijk won er vorig jaar in de spurt heel gemakkelijk. De Amerikanen Colby Simmons en Tobias Klein eindigden tweede en derde

