Eerste zege voor coach Stefan Sappenbergs en Kontich Wolves

voetbal tweede nationale B Tom Schipper en Cappellen ontvangen Belisia voor nieuwe topper na midweekver­lies bij Racing Mechelen (1-0): “Dit zijn leermomen­ten”

Cappellen is er woensdagavond op het veld van Racing Mechelen niet in geslaagd om de koppositie te heroveren. De bezoekers begonnen wel fel en sneden Racing de adem af in het openingskwartier, maar daarna gaven ze de controle uit handen. Dat resulteerde bij het begin van de tweede helft in een achterstand en pas op het einde van de wedstrijd volgde er opnieuw een slotoffensiefje. Symons besloot de beste bezoekende kans op Goossens, maar vooral de daaraan voorafgaande fase ging over de tongen. Diezelfde Symons werd duidelijk gehaakt in de zestien waarna iedereen in het Oscar Vankesbeeckstadion zijn adem inhield in afwachting van het fluitsignaal. Maar dat bleef uit.

30 september