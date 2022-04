Eerste zege van seizoen brengt Audry Frankart en Michelbeke ferme stap dichter bij behoud: “Ik kan alleen maar trots zijn”

Volleybal Liga VrouwenWat dit seizoen in de competitie geen enkele keer lukte, lukte dinsdagavond in de playdowns plots wel voor Saturnus Michelbeke. De roodhemden van coach Audry Frankart pakten met zware 3-0-cijfers hun eerste zege van het seizoen en komen zo weg van de laatste plaats. Winst vrijdag in Charleroi, dat al gered is en niks meer te winnen of te verliezen heeft, kan voldoende zijn om het behoud in de Liga A te verzekeren. Of hoe één overwinning het tij plots kan doen keren.

Bekerfinalist Hermes Oostende is de afgelopen maanden nog maar een schim van zichzelf. Ook tegen Michelbeke bleef het ver onder zijn niveau. De thuisploeg daarentegen draaide op volle toeren en toonde zich collectief opvallend sterk. En dat voor een ploeg waar met Jitse Verbinnen slechts één speelster aan boord zal blijven. “Het niveau dat we gehaald hebben, daar had ik zelfs niet van durven dromen”, geeft afscheidnemend coach Audry Frankart na afloop toe. “Niet dat we dat niveau in de competitie nooit gehaald hebben, maar we konden het nooit drie sets volhouden. Dinsdagavond lukte ons dat wel. Ik kan alleen maar trots zijn op wat mijn team gepresteerd heeft.”

Zonder de zwangere Lichodzijewska en de geblesseerde Tomme had de thuisploeg even tijd nodig om onder stoom te komen. Oostende liep in de eerste set tot 9-12 uit, maar nadien pakte Saturnus het commando over. De bezoekers maakten weliswaar nog twee setballen ongedaan, maar de derde volstond om met 27-25 de eerste set te pakken. Het gaf de roodhemden vertrouwen. In geen tijd liep Saturnus in set twee uit tot 21-9. Nog even krabbelde Oostende recht, maar dichter dan 25-13 kwamen de bezoekers niet. Een mokerslag voor Hermes, want via 16-11 en uiteindelijk 25-21 pakte de thuisploeg de eerste duidelijke overwinning van het seizoen.

Niet zweven

“Een belangrijke zege, want hierdoor springen we over Oostende en bij winst op Charleroi vrijdagavond kunnen we tot vijf punten uitlopen. Het is vooral zaak om nu de voetjes op de grond te houden en niet te gaan zweven. De buit is nog niet binnen. Collectief hebben we getoond tot wat we in staat zijn. Die lijn moeten we in de twee resterende matchen trachten door te trekken”, aldus Frankart, die met Goossens en Verbinnen (beiden goed voor 12 punten) twee topscoorsters in zijn rangen had.

Saturnus Michelbeke - Hermes Oostende: 3-0 (27/25, 25/13, 25/21)

Lees ook: volleybal in Liga Vrouwen