Eerste WorldTour-podium voor Quinten Hermans: “Fier op mijn sprint”

De langste rit in de zesdaagse rittenkoers in Noord-Spanje doorkruiste de provincie Navarra en begon na de start in Leitza al meteen bergop. Het was op de flanken van deze Uitzi, 3,7km aan 6,9%, dat de vroege vlucht van vier Spanjaarden gevormd werd. Na een eerste passage over de finishlijn in Viana knabbelde het peloton tijdens de beklimming van Aguilar Gaina aan de voorsprong van het viertal, die op de top van de beklimming op zo’n 30 kilometer van de finish gehalveerd werd naar 2 minuten.

“Ondanks de stevige tempoversnelling was het een gegroepeerd peloton dat de afdaling richting Viana inzette en de laatste vluchter in het zicht van de licht hellende aankomstlijn overspoelde”, meldt de ploeg van Hermans. Op zijn pas vijfde koersdag van het seizoen snelde Quinten Hermans met een krachtige sprint in het zog van winnaar Julian Alaphilippe naar de derde plaats. Dankzij de bijhorende bonificatieseconden sluipt de Belg de top 20 van het voorlopige klassement binnen.

Sterk ploegwerk

“Mijn ploeggenoten hebben er alles aan gedaan vandaag om me te helpen, want we wisten dat de licht hellende sprint hier in Viana me goed zou liggen”, klinkt het bij Hermans. “Het was een spannende finale, maar uiteindelijk had het peloton goed getimed en konden we voor de overwinning sprinten. Remco Evenepoel zorgde voor een heel hoog tempo in de slotkilometers, waardoor het een waar gevecht was voor het wiel van Alaphilippe. Ik slaagde erin om een paar posities achter hem plaats te nemen en naar mijn eerste top drie in een World Tour wedstrijd te sprinten.”

“Een podiumplaats in deze Ronde van het Baskenland is een mooi resultaat, want onder andere dankzij het sterk deelnemersveld staat deze wedstrijd hoog aangeschreven. Ik ben fier op de sprint die ik in de benen had en probeer het in de volgende ritten opnieuw. Wie weet wat mogelijk is vanuit een betere uitgangspositie”, aldus de Limburger.