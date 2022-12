Eerste verlies van VDK Gent in de volleybalcompetitie op het veld van Charleroi: “De vrouwenliga is boeiend, zelfs toffer met zo veel titelkandidaten”

Vorige week verliepen de laatste twee sets ook al wisselvallig tijdens de Europese krachtmeting tegen Volero Zürich. Zaterdagavond moest het Gentse team met 3-1 het hoofd buigen voor Charleroi. “We toonden mooi volleybal”, vertelt libero Els Vandesteene. “Vechtlust genoeg, maar het kwam er niet uit. Winst zat er blijkbaar niet in. Het is een “wake-up call”. We verleggen best onze focus naar de terugwedstrijd voor de CEV Cup tegen de Zwitserse ploeg.”

Nederlaag staat los van de Europese match

“Charleroi was heel sterk”, geeft Julie Smeets toe. “We kunnen niet met een slecht gevoel terugblikken op onze prestatie tegen de Waalse ploeg. We moeten ons er soms bij neerleggen dat de tegenstander beter was. We hadden wel onze goede momenten. Bij ons hangt alles samen met onze opslagdruk. Wordt dat met onvoldoende kracht uitgevoerd zoals tegen Charleroi of tegen Zürich in de laatste twee sets, dan komen we in de problemen.”

“Het is bijzonder opmerkelijk dat we na onze eerste verlieswedstrijd plots op de vierde plaats belanden”, stelt de hoofdaanvalster van VDK Gent verbaasd vast. “Dat is het beste bewijs dat de concurrentie het ook goed doet. Ik vind dat super boeiend, ik vind dat zelfs toffer. Ik ga nooit met een teleurgesteld gevoel naar een wedstrijd. Want elke week spelen we een nieuw fascinerend duel tegen een interessante ploeg. Het maakt de Liga-competitie aantrekkelijker. De krachtmeting in Charleroi maakt duidelijk dat er met de Waalse ploeg nog een favoriet voor de titel bij komt. En met Oudegem en Asterix Avo en wij waren er al drie titelkandidaten. We zijn nu met vier.”

“Deze nederlaag staat totaal los van onze ontmoeting met Volero Zürich”, klinkt Julie Smeets vastberaden. “Dinsdag gaan we opnieuw met volle overtuiging de Europese match aanpakken. We willen naar de volgende ronde van de CEV Cup.”