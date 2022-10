Eerste treffer van Willem Brouwers levert Lille geen punten op: “Details gaan heel belangrijk worden”

Het gegeven dat er vanaf dit seizoen in tweede nationale beloftenploegen uit de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League hun opwachting maken, zorgde voor een onbekende factor. Vooral voor Lille dat debuteert in tweede nationale. De beloften van Mechelen leverden in Lille, dat in Gierle voor de eerste keer een competitiewedstrijd onder kunstlicht speelde, een heel sterke eerste helft af.

Eerste treffer

Willem Brouwers is een speler die in elke wedstrijd regelmaat aan de dag legt. Dat was vroeger bij Nijlen het geval, en is in Lille niet anders. Zaterdag bracht hij de fusieclub, na een prachtige aanval over verschillende stations, langszij. “Mijn eerste doelpunt van het seizoen. Scoren blijft plezant, maar doet dubbel zoveel deugd als de manier waarop waardering krijgt. Vanaf dat moment hebben we de wedstrijd in handen genomen, en waren er kansen. Het zijn vaak die kleine details die bepalend zijn. Ik vrees dat dat in de toekomst nog het geval zal zijn. Anderzijds mogen we niet klagen over de start die we genomen hebben.”