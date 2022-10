Eerste treffer van Oleg Cheprassov levert Dessel belangrijke zege op: “Manier waarop was bijzaak”

voetbal 1NDessel Sport gooide zaterdagavond een zware last van zijn schouders. Hoewel de weg nog lang is en één zwaluw geen lente maakt, zorgde de 0-1-overwinning op het veld van Hoogstraten voor een enorme ontlading. In het algemeen klassement van eerste nationale hebben de Kempenaars onderaan een kleine voorsprong bij mekaar kunnen voetballen.

Hannes Smolders, de centrale verdediger bij de groen-witten, had het in de aanloop naar de streekderby in Hoogstraten nog laten optekenen dat voetbal een heel simpele sport is. Zelf scoren en niet laten scoren. Zijn ploegmaats volgden zijn wijze raad op. Het was Oleg Cheprassov die vrij vroeg in de partij voor het beslissende doelpunt zorgde.

“Ik denk dat dit niet alleen voor mij, maar voor de ganse groep en de hele staf een opsteker is”, reageerde de aanvaller. “Als je in een situatie zit waarin winnen bijna een must is geworden, dan is de manier waarop bijkomstig. Ik ben niet alleen blij voor mezelf, maar ook voor onze defensie die de nul heeft kunnen houden. We zaten de voorbije weken en maanden het juiste spoor wat kwijt. Dat heeft eveneens te maken met de sterkte van de tegenstanders. De ploegen uit de bovenste regionen van het klassement steken er bovenuit.”

Blijven werken

Dat er tijdens de eerste periode van de competitie in Desselse kringen twijfels waren gerezen, is niet verwonderlijk. “We zijn op training hard blijven werken. Vroeg of laat werpt dat zijn vruchten af. Maar voor ons bleef die beloning telkens uit. Vorig seizoen viel het dubbeltje vaak in de goede richting, terwijl dat dit seizoen voor de andere kant koos. Ik heb ook kansen gemist. Maar dit eerste doelpunt voelt als een bekroning. Ik hoop dat de kadans meteen gebroken is.”

Lange weg

Met deze tweede overwinning heeft Dessel zich in het algemeen klassement een beetje ademruimte gegeven. Maar volgende week wacht eens te meer een zespuntenwedstrijd en gaat het richting Rupel Boom, de rode lantaarn.

“Daar gaan we opnieuw met dezelfde en gedreven instelling naartoe” blikt de Bilzenaar vooruit. “Ik ben ervan overtuigd dat we zullen slagen in onze onderneming.”

Lees ook: meer voetbal in 1N