Eerste treffer Gilles Schodts helpt KFC Diest niet tegen Wijgmaal (1-3): “Ik heb geen verklaring voor de huidige malaise”

“Onze eerste helft was nochtans écht wel goed”, vindt Gilles Schodts. “Dat was misschien zelfs het beste van wat we de laatste weken laten zien hebben. We kregen een aantal kansen, maar het was telkens weer nét niet. Tot aan de zestien meter gaat het goed, maar verder geraken we niet. Wijgmaal kwam twee keer voor ons doel en daar ging er eentje van binnen voor de 1-1. En nadien hebben we het zelf weer uit handen gegeven. Na de 1-2 hebben we alles nog geprobeerd en zo zijn we op het einde nog op een fatale counter gelopen.”

Vertrouwen in coach

KFC Diest pakte slechts twee punten uit de voorbije acht wedstrijden. Dat zijn niet echt fraaie cijfers. Hoe komt het toch dat het plots niet meer lukt? “Ik heb er geen verklaring voor”, aldus Schodts. “Het verschil met de tegenstander is nooit echt groot. Integendeel. We doen altijd goed mee, maar we krijgen telkens opnieuw het deksel op de neus. Best wel frustrerend, inderdaad. Of er na de match tegen Wijgmaal nog iets gezegd is in de kleedkamer? Eigenlijk niet. De nabespreking zal voor dinsdag op training zijn, maar iedereen beseft dat het beter moet. Er rest ons nog één match voor de winterstop, zaterdag op het veld van Wezel. Een zware opdracht, maar daar is het nu eigenlijk wel van te moeten.”

Coach Danny Boffin stelde achteraf zijn toekomst aan de Warande in vraag. “Ik heb alle vertrouwen in de trainer, dus ik hoop dat hij blijft”, reageert Schodts. “Ik heb ook niet meteen een oplossing voorhanden, maar we zullen hier samen als team moeten zien uit geraken.”

Eerste goal

Linksachter Gilles Schodts (18) kwam samen met zijn broer Beau over van Thes Sport, waar ze hun talent al een paar keer mochten tonen bij het eerste elftal. “Uiteindelijk hebben we samen de stap naar KFC Diest gezet”, klinkt het. “Om meer ervaring op te doen in het seniorenvoetbal. Het is inderdaad wel de bedoeling om ooit weer in een hogere reeks te gaan spelen, maar nu willen we ons tonen aan de Warande. Het was uiteraard niet het plan om hier tegen de degradatie te vechten, maar goed. Ik zie het zeker nog wel in orde komen. Zaterdag scoorde ik mijn eerste goal voor Diest. Dat gaf een goed gevoel. Alleen spijtig dat het geen overwinning opleverde.”

