Eerste titel voor Verdonschot, Brouwers en Moors? WK-examen voor Kielich?

Veldrijden BKHet Belgische veldritcircus kampeert komend weekend in Lokeren waar de nationale titels uitgereikt worden. Met verschillende Limburgse kanshebbers aan de start. Op zaterdag is het uitkijken naar Laura Verdonschot en Julie Brouwers, allebei op zoek naar de titel. Een dag later start Fleur Moors als één van de favorieten en moeten Arne Baers en Timo Kielich kunnen meedoen voor de prijzen.

Een jaar geleden pakten de Limburgers zeven medailles op het BK in Middelkerke: vier keer zilver en drie keer brons. Van de zes medaillewinnaars, want Julie Brouwers pakte twee prijzen, staan er dit weekend vier opnieuw aan de start: Laura Verdonschot, Julie Brouwers, Fleur Moors en Neo Tielens. Emma Székely, intussen gestopt met koersen en Quinten Hermans, die een punt zette achter zijn cross-seizoen, zijn er niet bij. Drie van de vier kunnen ook nu weer een hoofdrol spelen, Tielens is als eerstejaarsjunior eerder een outsider.

Verdonschot is klaar

Laura Verdonschot hoopt dit jaar eindelijk een einde te kunnen maken aan de reeks van dertien titels op rij van Sanne Cant. De Lommelse scoorde alvast met de punten door in de wereldbekercross in Zonhoven Cant achter zich te laten. “Ik voel me er klaar voor, maar daar win ik geen titel mee. De voorbije weken bouwde ik een goed gevoel op, hopelijk levert mij dat mijn eerste titel bij de elite op”, klonk het in Zonhoven.

Moors is favoriet

Julie Brouwers gaat in dezelfde wedstrijd op zoek naar de titel bij de beloften. Ze stond de voorbije drie jaren telkens op het podium, winnen lukte nog niet. “Ik zie mezelf zeker als één van de kanshebbers, maar Kiona Crabbé blijft toch de grote favoriete”, vertelt Brouwers, die in Zonhoven en Koksijde alvast beter deed dan haar concurrente.

Bij de meisjes-junioren is Fleur Moors de te kloppen renster. De Bocholtse werd door pech van het wereldbekerpodium in Zonhoven gehouden, maar in Lokeren lijkt ze meer dan de andere favorieten kanshebber op goud.

Timo Kielich is de enige Limburger bij de mannen-elite. Het BK is zijn laatste cross, tenzij hij geselecteerd wordt voor het WK. Met een goed resultaat in Lokeren lijkt de kans groot.

Lees ook: meer veldrijden