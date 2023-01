Eerste thuisnederlaag voor Birgen Martens en Sint-Denijs: “Kan na al die jaren nog steeds niet relativeren”

De negentiende speeldag begon bijna dramatisch voor Sint-Denijs. Al na twee minuten ging Kobe Folens na een stevige botsing uit een kopduel tegen de grond. Door de ernst van de situatie lag de wedstrijd meteen twintig minuten stil. “In eerste instantie was er veel paniek”, aldus aanvoerder Birgen Martens.

“Kobe lag te stuipen en dat zag er allemaal niet goed uit. Gelukkig was de linksachter van Ardennen (Pieter Vandenabeele, nvdr.) die geneeskunde studeert, er snel bij om te helpen. Kobe kwam vrij snel bij bewustzijn en bleef immobiel liggen tot de hulpdiensten er waren. Ondertussen had de scheidsrechter de wedstrijd zo’n 20 minuten stilgelegd. Kobe kwam na de match nog terug op de club en stelt het goed.”

“Van zodra we de bevestiging kregen dat alles goed kwam zijn we erin geslagen om de focus opnieuw op de wedstrijd te zetten. Het uitvallen van Kobe was natuurlijk ook een sportief verlies, mede door de andere afwezigheden van Yann Mbarga, Lamine Bouchaala en Francis de Munnynck.”

Eén doelpunt

In de resterende 88 minuten delfde Sint-Denijs het onderspit met 0-1. “De eerste helft was zeer evenwichtig. De coach had tijdens de pauze gezegd dat één doelpunt genoeg zou zijn voor een overwinning en zijn woorden werden waarheid. Al vrij vroeg in de tweede helft kon Ndikumana zijn kopbalsterkte uitspelen op een voorzet van links. Jordi duwde zijn poging nog tegen de lat, maar in de rebound was Ndikumana sneller dan onze verdediging.”

“Enkele minuten later kregen wij via penalty de kans om meteen gelijk te maken. Klaus Praet had er enkele weken geleden nog twee gemaakt en nam opnieuw zijn verantwoordelijkheid, nu scoorde hij niet. Net zoals wij al vaker deden verdedigde Ardennen de voorsprong met man en macht.”

Afscheid nemen met behoud

Door de vierde nederlaag van het seizoen, de eerste op eigen veld, staat Sint-Denijs nog altijd knap derde in het klassement. “De coach zegt dat winnen nooit went. Voor mij geldt dat met verliezen ook. Na al die jaren kan ik een nederlaag nog steeds niet relativeren. Dat is een van de zaken die ik niet zal missen als ik er binnen elf wedstrijd mee stop.”

“We zijn trots op die derde plaats, maar blijven zeer bescheiden. Tot vervelens toe zal ik herhalen dat het behoud voor mij het belangrijkste is. In deze reeks mag je niet in een negatieve spiraal terechtkomen. Berlare leek lang op weg naar de eerste periodetitel tot ze door een 3 op 27 ineens onderin stonden. Nu geraken ze daar stilaan opnieuw weg, maar het blijft een voorbeeld van hoe snel het kan gaan.”

“Ik voetbalde in mijn leven voor drie clubs; Lovendegem, Hoek en Sint-Denijs. Met de eerste twee beleefde ik promoties en fantastische momenten, maar met beiden ben ik ook gedegradeerd. Het zou fantastisch zijn om bij Sint-Denijs afscheid te nemen met het behoud in eerste provinciale.”