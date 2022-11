Eerste speelminuten voor Arne Scheldeman (Eendracht Wervik) tegen SK Roeselare-Daisel: “In onze situatie is het elke week van moeten”

“Ik ben natuurlijk content dat ik er weer bij ben maar anderzijds ben ik ontgoocheld over de manier waarop we verliezen”, zegt Arne. “Door die individuele fouten wordt het lastig.” Trainer Jakob Crombez greep tegen zijn ex-ploeg tijdens de rust in met een dubbele wissel. “We zetten in de tweede helft alles op de aanval, gingen achteraan met drie man spelen maar het kwam er niet uit”, zegt Scheldeman. “Anderzijds gaven we niks meer weg.”

In de week voor de competitiestart viel de ex-speler van onder meer het verdwenen FC Izegem op de training van dinsdagavond geblesseerd uit. Door een scheur van een pees aan de bil was hij maar liefst tien weken uit. “Dat is iets dat traag geneest”, zegt Arne. “Op uitzondering van sprinten en sjotten kon ik op training alles doen.”

“Vorige week vrijdag hervatte ik met de beloften en speelde dan dinsdag mee tijdens de oefenmatch tegen de U21 van KV Kortrijk. Ik voel me nog niet honderd procent fit. Wat ook logisch is. Ik mis snelheid. De eerste tien minuten voelde ik krampen en wilde ik het niet meemaken dat ik al naar de kant moest. Met wat losmaken en verstandig lopen ging de kramp gelukkig weg.”

Komende zaterdag is er tegen Drongen een tweede thuiswedstrijd op rij. “Het is dan van moeten maar in onze situatie is het dat elke week”, zegt de ervaren Scheldeman. “Met de neuzen allemaal in dezelfde richting. Met zagen en klagen gaat het zeker niet lukken.”

Glenn De Grijse was geelgeschorst. De Tabaksploeg organiseerde donderdag voor de eerste keer een netwerkavond voor ondernemers. Gewezen Wervikaan Bavo Goos van Smart-boost in Ieper gaf de zowat veertig aanwezigen met ‘Zo wordt je zaak onweerstaanbaar’ heel wat nuttige tips.

Zaterdag tegen Drongen geniet iedereen met een abonnement bij een eersteklasser uit onze provincie gratis toegang. “Door het WK is er in eerste klasse geen voetbal en willen we de abonnees van KV Kortrijk, Zulte Waregem, Club of Cercle Brugge op vertoon van hun abonnement bij ons een competitiewedstrijd laten bijwonen”, legt bestuurder Dries Verhaeghe uit.

