Eerste puntenverlies voor Rens Verhooghe en Winkel Sport: “Met tien op twaalf zijn we heel tevreden”

De 27-jarige Rens Verhooghe, Ruiseledenaar en leraar lager onderwijs in Tielt, is bij Winkel Sport reeds aan zijn negende campagne bezig. “Tegen de U23 van AA Gent hebben we met zijn allen gevochten om dat ene puntje te behouden”, kijkt de linksachter terug op de vierde competitiematch van het seizoen. “In het eerste halfuur kregen we het knap lastig, maar toch gaven we nauwelijks iets weg. Een vijftal minuten voor de rust kreeg Jordan Dauchy zijn tweede gele kaart, zodat we met tien spelers voort moesten. Uiteraard wisten we dat we het na de rust knap lastig zouden hebben, maar we hebben in blok voor elke bal gestreden. Op uitzondering van één grote kans voor AA Gent kwamen we niet echt in de problemen meer zodat we, gezien de wedstrijdomstandigheden, heel blij zijn met dat ene puntje.”

Heel goede competitiestart

“Na vier speeldagen staan we er heel goed voor. Iedereen had voor aanvang van de competitie zeker en vast getekend voor tien op twaalf. Tien punten die ze ons alvast niet meer kunnen afnemen. We kunnen dus spreken van een heel goede competitiestart en dat is in feite een verlenging van onze goede terugronde van vorig seizoen. Onze kern werd quasi behouden, want enkel Pupe zocht met Lierse andere oorden op. De overige vaste waarden voor het fanionteam bleven aan boord en de kern werd versterkt met enkele doelgerichte transfers. De fundamenten lagen er dus al, zodat we niet opnieuw moesten heropbouwen. Daar plukken we nu toch de vruchten van. Na die tien op twaalf hopen we volgende week thuis tegen VK Ninove die positieve tendens voort te zetten.”

Bekeruitschakeling niet zo erg

“Voor de Beker van België is ons lied uitgezongen. Vorige dinsdag gaven we eersteklasser Seraing een bijzonder goede repliek en gingen we met nipte 0-2-cijfers onderuit. We speelden een sterke partij en met wat geluk zat er zeker meer in. Maar die uitschakeling is niet zo erg, want uiteraard primeert de competitie.”

Lees ook: voetbal in eerste nationale