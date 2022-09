Eerste punten voor Amaury Cordeel in Formula 2

Het was van 2015 geleden dat we nog een Belg in de F2 zagen – toen nog de GP2 -, het jaar ook waarin Stoffel Vandoorne er kampioen werd. Sindsdien kon geen enkele jonge Belg het tot in de wachtkamer van de F1 schoppen, maar Amaury Cordeel bracht daar dit seizoen verandering in. Cordeel doet dat in de kleuren van het Nederlandse team Van Amersfoort Racing. Het seizoen verliep echter niet echt zoals de jongeman dat gedroomd had, maar de aanhouder wint, en dat bewees hij dit weekend op het snelle circuit aan de Noordzee. Amaury Cordeel pakte in Nederland zijn eerste punten met een sterke zesde plaats in de race voor de start van de F1.

“Zowel de eerste als de tweede race ben ik vanop de twaalfde positie vertrokken”, vertelde Cordeel na een goede kwalificatiesessie. Cordeel legde daarmee meteen de basis van een goed verder verloop van het weekend. “In de eerste race, op zaterdag, vertrok iedereen op dezelfde band. Ik heb heel de race constant gereden, maar geen positie gewonnen of verloren. Ik voelde wel dat ik op sommige plaatsen in de beginfase sneller was, maar inhalen is op Zandvoort echt een moeilijke opgave. Ik heb dus even uitzicht op punten gehad, maar strandde op enkele seconden van mijn eerste punt in de F2.”

Tactiek en snelheid = punten

Uitgesteld was echter niet verloren en dat bleek ook. Amaury Cordeel doet opnieuw het verhaal van de race: de tweede race is langer en is altijd weer een wedstrijd waar ook de tactiek van het team belangrijk is. “Ik had een goede start en na drie bochten had ik al drie plaatsen gewonnen. We hebben dan samen besloten om snel te stoppen om nieuwe banden te monteren en zo probeerden we om onze plaats te behouden. Na de tweede safetycar was het even hectisch door een crash, maar daar heb ik me goed doorheen kunnen werken en zo ben ik naar de zesde plaats opgeschoven. Fittipaldi was in zicht en ik was duidelijk sneller, dus de top 5 was een optie, maar helaas zoals ik al zei, is inhalen erg moeilijk op het circuit in Nederland. Maar de zesde plaats is er mooi en het motiveert voor de volgende race, in Monza, volgend week al!”