Eerste punt in tweede nationale van Erpe-Mere United tegen Gullegem voelt aan als nederlaag

In de eerste drie competitiematchen leek Erpe-Mere United een scorend probleem te hebben. Sportief manager Steven Lammensverklaart. “De competitie is nog maar enkele weken ver, maar toch zitten we al met een volle ziekenboeg. Mulemu liep een verrekking op. Ook Van Der Haegen sukkelt met een spierblessure. In het geval van Lammens en Van Den Meersch gaat het zelfs om een scheur. Eerstgenoemde mag de trainingen wel hervatten. Voor Callebaut is de situatie nog vervelender. Hij liep in het begin van de voorbereiding een enkelletsel op. Dat is genezen. Dario hervatte, maar kreeg last van de knie. Nader onderzoek is nodig. Hij zit momenteel wat in de put, omdat hij zich nog niet kon bewijzen na zijn transfer. Bij al die geblesseerden zitten nogal wat aanvallende ingestelde en creatieve spelers. Het hoeft dus niet te verbazen dat het moeilijker is om de weg naar doel te vinden.”