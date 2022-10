Eerste plaats SK Beveren kruipt niet in het hoofd van De Decker: “Ik begin niet graag te rekenen”

“Dat we eerste staan, daar hecht ik nu nog geen belang aan”, aldus Wim De Decker. “Ik blijf het gewoon als een proces bekijken en daarin zitten we in een stijgende lijn. De stappen die we op dit moment moeten zetten, zijn we aan het zetten. Ik heb ook niet het gevoel dat die eerste plaats al leeft bij de spelers, ik zie nog altijd evenveel honger als voordien. Beginnen te rekenen, doe ik niet graag." Wat wel buiten kijf staat, is dat de goeie resultaten aanstekelijk werken bij de supporters. “Het is zeker leuk om in die sfeer te werken. Als ik zie hoe iedereen hier hard werkt, is dat leuk om te zien dat alles gepaard gaat met resultaten. We zitten nu in een goeie flow, het is aan ons om dat nu vol te houden. Elke week opnieuw hard werken, en ervoor zorgen dat we zeker niet in gemakzucht terechtkomen.”