Eerste nederlaag voor Rob Heeren en Hubo Handbal in thuistopper tegen Green Park Aalsmeer: “Onszelf de das omgedaan in de eerste helft”

Van de drie Limburgse ploegen kon alleen Sezoens Bocholt zegevieren. De Damburgers kregen het wel niet onder de markt (30-34) bij Red-Tag Tachos. Bij Sporting Pelt zullen ze nog enkele dagen discussiëren over de laatste worp ‘on the buzzer’. T1 Korneel Douven was ontgoocheld. “We spelen thuis 29-29-gelijk tegen Hurry-Up. De laatste worp vanop de middenlijn ging binnen. Vraag is natuurlijk binnen de tijd, of niet? Regel is: bal moet de doellijn volledig gepasseerd zijn voor buzzer. Heel moeilijk te zien op beelden. Bij internationale kampioenschappen is er een camera in doel waar de ‘VAR’ uitsluitsel geeft. Jammer, maar met 8 op 10 tegen vijf topploegen blijven we ongeslagen.”

Dat is dus niet meer het geval voor Hubo Handbal. “Green Park Aalsmeer blijft blinken met een schitterend rapport van 10 op 10", weet Rob Heeren. “In de beginfase hadden we pech bij de afwerking en een leep Aalsmeer kon snel een kloofje slaan. We probeerden de bakens te verzetten, maar bij de rust keken we toch tegen een flinke 15-21-kloof aan. Ach, we hebben onszelf de das omgedaan in de eerste helft.”

“Na de rust hebben we gevochten en konden we aan de achterstand knagen”, vervolgt de linkerhoekspeler. “Uiteindelijk kon Aalsmeer standhouden. Of dit een pijnlijke nederlaag is? Verliezen is uiteraard nooit leuk, maar we hebben bewezen dat we onze voet naast de topclubs kunnen zetten. De eerste vier wedstrijden werden gewonnen. Vanavond toonden we ons tegen een titelkandidaat. Er zit muziek in deze ploeg. We moeten alleen lessen trekken uit deze nederlaag.”

Lions

“Komende dinsdag wacht opnieuw een topwedstrijd tegen de Bene-League-kampioen Lions”, weet Heeren, die zeven keer de netten deed trillen. “Nu goed rusten en alle focus op de Lions. Dit Hubo Handbal is klaar voor de topwedstrijden. Hopelijk vallen de resultaten mee en kunnen we in ons eerste seizoen een rol spelen in de strijd voor de Final4.”

Red Wolves

“Of ik ontgoocheld ben nu ik niet in de selectie van de Red Wolves zit? Natuurlijk. Spelen voor de Red Wolves is de max. Ik viel nu buiten de selectie en gezien er slechts één speler op mijn positie is opgenomen in de kern, kan ik begrip opbrengen voor de keuze van bondscoach Yérime Sylla. Ik zal een trouwe supporter zijn in de EK-kwalificatiewedstrijden op 13 oktober uit bij Nederland en drie dagen later in onze vertrouwde Hasseltse Alverberg tegen Kroatië. Ik blijf hard werken bij Hubo Handbal en met goede prestaties hoop ik de bondscoach te overtuigen om mij mee te nemen naar het komende WK.”

