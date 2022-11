Eerste nederlaag voor Quentin Serron en Limburg United: “In defense hebben we steken laten vallen tegen een sterk Kangoeroes Mechelen”

Voor de wedstrijd werd Wen Mukubu van Kangoeroes gehuldigd door voorzitter Maarten Bostyn voor zijn vijf mooie jaren bij Limburg United. Hij kreeg een spelerstrui met zijn nummer vier in een mooie kader. Zoontje Wenzel mocht de opworp verzorgen. Het eerste quarter verliep zenuwachtig. In het tweede schuifje ging het niveau snel de hoogte in. Snelle balcirculatie en mooie aanvallen bij beide ploegen. Kangoeroes kon een kloofje slaan en behouden bij de rust (36-41). De tweede helft werd nog spannender en slecht voor hartlijders. United met een sublieme spelverdeler Stein en de uitstekend ingevallen Lesuisse kon de achterstand wegwerken (Q3 58-57). De jonge Van Buggenhout en een beresterke Palinckx onder de borden brachten Kangoeroes weer in het juiste spoor. Het bleef gelijk opgaand met zinderend basketbal van de bovenste plank. Een uitmuntende Brian Fobbs bracht Mechelen op voorsprong, maar Stein legde de eindstand (82-82) vast. Al mocht United blij zijn dat Loubry de winnende korf niet kon afmaken. In de verlenging sloegen Palinckx en Fobbs snel een kloofje. Jonas Delalieux met een bom bracht United langszij (89-89). Het tweede kloofje van de bezoekers kon United niet meer dichten.

Op de persconferentie mocht de coach van het jaar Kristof Michiels starten met zijn analyse. “Ik wil in de eerste plaats duidelijk stellen dat het zeer jammer is om zo een topwedstrijd niet live uit te zenden op een televisiezender. Een duel tussen de bekerwinnaar en de vice-kampioen. Bovendien stond Limburg United met een 4 op 4 alleen aan de leiding. “Ik sluit mij daar onmiddellijk bij aan”, pikte thuiscoach Raymond Westphalen in. “Het is onbegrijpelijk en met alle respect voor de andere wedstrijden die op het programma staan, maar deze wedstrijd was propaganda voor het basketbal.”

“Over de wedstrijd moet ik een pluim geven voor mijn jongens”, ging de vroegere assistent-coach van Limburg United voort. “Ik had slechts 48 uur om ons voor te bereiden op deze topper. Akkoord, Europees wonnen we met de vingers in de neus, maar we speelden toch al tien wedstrijden in dertig dagen. En dan zo strijden tegen een sterk United is knap van mijn jongens. Minpuntje en zorgenkind van het moment zijn de turnovers. Twintig vanavond en dan toch nog winnen na een zenuwslopende partij is fantastisch. Beide ploegen hebben enkele spelers in de rangen van grote klasse. Bij ons was het heerlijk om Brian Fobbs in actie te zien en bij United hebben ze een spelverdeler met Alex Stein, die een streling is voor het oog.”

“Voor de eerste keer dit seizoen ben ik teleurgesteld in onze defense”, stelde een ontgoochelde Raymond Westphalen. “We waren niet scherp genoeg bij bepaalde acties van Mechelen. Inside deed Kangoeroes ons pijn. Deze nederlaag zal iedereen weer wakker schudden. We moeten hier lessen uittrekken. Of we aanvallend te veel open shots lieten liggen? Je kan niet alle wedstrijden je driepuntshots aan 50% afwerken hé. Akkoord, vanavond is het te weinig met 8/34, maar ik blijf bij mijn besluit dat het verschil in defense werd gemaakt. Positief was onze vechtlust. In de verlenging was Mechelen scherper en won verdiend deze spannende topper.”

Sterke Quentin Serron

“Het werd een pijnlijke en vooral vermijdbare nederlaag”, stelde een aangeslagen Quentin Serron. “In defense waren we niet alert genoeg. De communicatie bij het switchen liep niet naar wens. Zo kon Mechelen meerdere keren te gemakkelijk inside scoren. Of de reden ook niet lag bij het minder afwerken van onze driepuntshots? Heeft zeker een rol gespeeld. De voorbije wedstrijden vlogen de bommen soms met de ogen dicht binnen. Vanavond werden meerdere open shots gemist. Ook ikzelf liet enkele goede kansen liggen. Ik wil geen excuses aanhalen, maar ik speelde niet op volle kracht. In de bekerwedstrijd tegen Bergen viel ik uit met een enkelkwetsuur en kon deze week niet voluit trainen. Bovendien heb ik ook last van een ribblessure. Er waren gelukkig ook extra positieve dingen. De invalbeurt van Jarne Lesuisse was voortreffelijk. Hij bracht meteen meer energie in het team. We hebben gestreden, maar de foutjes werden afgestraft door een leep Mechelen.”

Belgian Lions

“De competitieriem gaat even af”, vervolgt de 32-jarige Serron. “Alle focus nu op de Belgian Lions. Samen met Maxime De Zeeuw en Jonas Delalieux vertegenwoordigen we Limburg United. Of het wel verstandig is, gezien mijn lichte blessure? Het verstand zegt dat ik thuis moet blijven, maar mijn hart klopt voor de nationale ploeg en dus wil ik er zeer graag bij zijn”, besluit de ervaren guard, die bij United een contract tekende van drie seizoenen.

LIMBURG UNITED: Stein 26, Delalieux 15, Serron 13, Desiron 10, Hammonds 9, De Zeeuw 8, Dedroog 4, Dammen 3, Lesuisse 3, Lambot 0.

KANGOEROES MECHELEN: Fobbs 29, Palinckx 21, Loubry 12, Mukubu 9, Thomas 8, Foerts 7, Van Buggenhout 7, D Aririguzoh 6, Davis 0.