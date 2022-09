Eerste nederlaag voor Pepingen-Halle in nieuwe competitie: Eén helft voetballen volstaat niet”

Goed begin

Ondanks de blessurelast kwam Pepingen-Halle goed uit de startblokken. De thuisploeg kreeg verschillende kansen om de score te openen, maar doelman Aeyels toonde zich telkens paraat. Lebbeke kon in die periode slechts één keer dreigen via Van De Velde. Na de pauze kantelde het spelbeeld helemaal. Monday bracht de Lebbekenaren op voorsprong. Acht minuten later trof hij opnieuw raak, al werd de treffer pas gehomologeerd na tussenkomst van de lijnrechter. Pepingen-Halle kreeg amper nog iets voor elkaar. Men claimde twee strafschoppen die het wedstrijdbeeld konden veranderen. Anderzijds moet men de hand in eigen boezem steken. In de slotfase kreeg Aalhoul nog rood na een onnodige charge.

Onvoldoende

Trainer Patrick De Vogelaere bleef heel eerlijk in zijn analyse. “Eén helft voetballen volstaat niet om op dit niveau drie punten te pakken. Voor de pauze kregen we wel degelijk de kansen. Toen vergaten we het af te maken en dat brak ons zuur op. Na de rust kwamen we gewoon niet in ons spel. Daar moeten we niet flauw over doen. Het niveau dat we tegen City Pirates haalden, konden we nu niet bereiken. Penalty of niet? Ik had er geen zicht op. Het had de match kunnen doen kantelen, maar ik wil me daar niet achter verschuilen. We moeten ons tegen Belisia gewoon herpakken.”