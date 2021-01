Eerste Klasse B- KVC Westerlo haalt twee versterkingen voor de terugronde.

BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUE Steff Schauvlie­ger krijgt kansen bij Okapi Aalst: “Klaar om te knallen”

7 januari Met net geen dubbele voorsprong stuurde Okapi Aalst rood-zwart dinsdag terug naar de Vurige Stede (101-58). De return in de kwartfinales van de beker in Luik wordt niet meer dan een zoveelste oefengalop voor Okapi. Dergelijke matchen betekenen speelkansen voor Aalsters jeugdproduct Steff Schauvlieger (18). Zondag gaan de Ajuinen in Brussel op zoek naar de eerste competitiezege in de Euromillions League basketbal.