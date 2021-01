Eerste kennismaking met KV Mechelen-spits Ferdy Druijf (22): “Alleen invallen bij AZ was te weinig voor mij. Ik ben gretig”

Voetbal Eerste klasse AFerdy Druijf (22) is de nieuwe spits van KV Mechelen. Malinwa huurt de Nederlander van AZ Alkmaar tot het einde van het seizoen, met een aankoopoptie. “Mijn keuze voor KV was snel gemaakt.”

Druijf stond vandaag voor het eerst op de Mechelse trainingsvelden, waar hij meteen een goede indruk naliet bij zijn ploegmaats en de staf. Stevige spits, voetballend sterk. En ook een goede babbel, zo blijkt tijdens ons eerste interview met hem. “Ik ben super ontvangen door de groep”, vertelt Druijf. Toen hij voor het eerst van de interesse van Malinwa hoorde, ging er meteen een belletje rinkelen. “Ik heb een jaar geleden op winterstage tegen KV Mechelen gespeeld én gescoord. Ruim twee jaar geleden speelde ik hier ook eens, maar toen waren ze het stadion nog aan het verbouwen.”

KV meldde zich maandag officieel bij AZ. Nadien ging het “hartstikke snel”. “Ik was meteen enthousiast toen ik over de interesse hoorde. Mijn zaakwaarnemer en de club waren al een tijdje in gesprek, maandag kwamen AZ en KV Mechelen tot een akkoord. Dinsdag bezocht ik de club en kreeg ik een rondleiding. Ik had meteen een goed gevoel. Mijn keuze was snel gemaakt.”

Volledig scherm Ferdy Druijf trekt naar KV Mechelen. © KV Mechelen

Druijf verliet AZ, het nummer vijf in de Eredivisie, voor KV Mechelen, op dit moment pas veertiende. “Dat schrikt me niet af”, aldus de Nederlander. “Ik heb al beelden gezien en ik hoorde dat deze ploeg hoger verdiend te staan, maar dat ze gewoon te weinig scoren. Toen dacht ik: ik ben iemand die voor doelpunten kan zorgen als ik genoeg aanvoer krijg. Wel, dat moet hier mogelijk zijn. Scorend vermogen is een van mijn sterke punten. Dat heb ik toch al bewezen. In de Nederlandse tweede klasse werd ik topschutter en ik scoorde er ook al een paar voor AZ.”

Zelfs enkele belangrijke doelpunten. Vorig seizoen in de Europa League bijvoorbeeld, tegen Antwerp in de voorrondes: “die sfeer daar was leuk”. Én tegen Partizan Belgrado: hij loodste AZ uit de groepsfase na twee treffers in het slot.

Ondanks zijn torinstinct kwam Druijf echter amper aan spelen toe: hij deed het vaak als invaller. “Terwijl ik op een leeftijd ben gekomen dat ik minuten moet maken. Alleen invallen, dat was voor mij te weinig. Ik ben gretig. Ik wil héél graag. Vandaar deze overstap naar KV Mechelen.”

In België moet Druijf zich nu zien te bewijzen in een defensief sterkere competitie dan de Nederlandse. “Dat besef ik. Het is meer fysiek hier. (grijnst) De spelers zijn groter en sterker. Daar word ik alleen maar sterker van. Ik geloof dat ik goed ga passen bij deze club.”

Als Druijf een half jaar top speelt, dan kan KV Mechelen de (pittige) aankoopoptie lichten. “Het is afwachten. Eind dit seizoen zullen we alles evalueren. Ik wil KV Mechelen gewoon helpen om zo hoog mogelijk te eindigen. Daar gaan we alles aan doen.”

