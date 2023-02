Eerste goal van Jur Schryvers voor SK Deinze volstaat niet: “Dat ik als spits ben opgeleid komt af en toe nog eens boven”

Mannetje minder

“Een hele grote teleurstelling”, zuchtte Schryvers. “Halfweg was de situatie nochtans ideaal. Wij 1-0 voor en Lommel op eigen veld 0-2 achter tegen Lierse Kempenzonen. Nochtans vond ik dat we geen goeie eerste helft speelden. Na de 1-0 zakten wij terug, dat was niet de bedoeling. Toch was de situatie na 45 minuten goed. Met een man minder kregen we het uiteraard moeilijk. RSCA Futures beschikt over een bijzonder getalenteerde ploeg. Voor mij scoren ze toch net iets te gemakkelijk.”

Speelminuten

Nils De Wilde stond nog maar net op het veld toen hij voor 1-1 zorgde. En even later leed de ervaren Steve De Ridder balverlies, door Lucas Stassin keurig afgemaakt. “Het werd een open wedstrijd”, ging Schryvers voort. “Die voor ons op een grote ontgoocheling uitdraaide. Dit is heel zuur. Langs de andere kant moeten we kijken van waar we komen. In oktober stonden we nog laatste. Daarna legden we een goed parcours af. Dat we de laatste match van de reguliere competitie nog in de top zes konden geraken, is op zich een prestatie. Nu wachten nog tien wedstrijden. Hopelijk krijg ik wat meer speelkansen. In oktober viel ik uit, lag ik elf dagen in het ziekenhuis waardoor ik drie maanden buiten strijd was. Na de winterstop hoorde ik wel altijd tot de wedstrijdselectie.”