Eerste finale op het profcircuit voor Buvaysar Gadamauri: “Opgeven staat niet in mijn woordenboek”

Bocholtenaar Buvaysar Gadamauri speelde de voorbije week voor de allereerste keer de finale op het profcircuit. In Eupen moest hij de toernooizege aan de Brit Felix Gill laten. In het dubbelspel greep hij, samen met Olivier Rojas, wel een eerste ITF-kroon. “Een Future in het enkelspel winnen is op korte termijn mijn voornaamste doel”, aldus Gadamauri.

De 22-jarige Buvaysar Gadamauri, van Tsjetsjeense origine maar in Bocholt geboren en getogen, is een bijtertje op de tenniscourts. Gedurende drie jaar speelde hij voornamelijk de kwalificaties op 15.000 dollar-toernooien, maar de doorbraak kwam er einde vorig jaar met een kwartfinale op het 25.000 dollar-toernooi van Budapest. “Die prestatie heeft me inderdaad een flink stuk op weg geholpen”, aldus Gadamauri. “Ik kwam in de top duizend op de ATP-lijst en geraakte regelmatiger rechtstreeks op de hoofdtabel van de ITF-toernooien. Dat is een stuk comfortabeler.”

Intussen vond Gadamauri helemaal zijn draai op het profcircuit. Door een rugblessure en ziekte verliep de start van het jaar nog moeizaam, maar sedert juni draait het voor Gadamauri op volle toeren. Hij bereikte de kwartfinale in Duffel (15.000 dollar) en geraakte vervolgens ook bij de laatste acht op de 25.000 dollar-toernooien van Aarlen en Den Haag. Met een 814de plek bereikte Gadamauri maandag zijn hoogste ranking ooit op de ATP-lijst. Dankzij de finale van zondag in Eupen (15.000 dollar) komt volgende week zelfs de top-700 in zicht. Zonder setverlies stootte Gadamauri in Eupen door tot de finale. Daarin moest hij met 6-3, 6-4 de toernooizege aan het eerste reekshoofd, de Brit Felix Gill (ATP 455) laten. In de eerste ronde schakelde Gadamauri nog de als tweede geplaatste Fransman Matthieu Perchicot (ATP 467) uit: 6-3, 6-3.

“Op dit moment overheerst toch nog een beetje de ontgoocheling”, zegt Gadamauri. “Zaterdag won ik samen met Olivier Rojas het dubbelspel in Eupen. Het was mijn eerste internationale proftitel ooit. Een dubbelslag had natuurlijk de kers op de taart betekend. Er waren mogelijkheden tegen Gill. In januari verloor ik al eens van hem na een driesetter in het Engelse Bath. Het feit dat ik tegen jongens van dat kaliber helemaal in de wedstrijd zit, is hoopvol voor de toekomst. Het werd een goede week in Eupen en hopelijk kan ik binnenkort een Futures-titel op mijn naam schrijven. Samen met een plek binnen de top-500 aan het einde van het jaar is dat op korte termijn mijn voornaamste doel. Daarna kan ik mikken op de kwalificaties in de Challengers.”

Gadamauri brengt dikwijls een spannende wedstrijd tot een goed einde. Hij blijft steevast knokken tot de laatste bal. “Opgeven staat inderdaad niet in mijn woordenboek”, lacht hij. “Ik denk dat de fysieke en mentale kracht mijn voornaamste kwaliteiten zijn. In juni liet ik in de eerste ronde in Aarlen bij een 4-0-voorsprong in de derde set de Uruguayaan Llanes terug in de wedstrijd komen. Toch kon ik met 7-5 nog winnend afsluiten. Dát zijn belangrijke overwinningen.”

Deze week probeert Gadamauri zijn opmars voort te zetten op het 25.000 dollar-toernooi van Koksijde. Daar staat hij in de eerste ronde in een pittig Belgisch duel tegenover vijfde reekshoofd Raphael Collignon (ATP 356). Alweer een nieuwe uitdaging.