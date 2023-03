Eerste finale op het profcircuit voor Alexander Blockx: “Het is nog een stap in het onbekende”

Van de Rod Laver Arena in Melbourne naar het Soho Tennis Center in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh: Alexander Blockx heeft zijn eerste trip na zijn triomf op het juniorentoernooi van de Australian Open goed verteerd. Vorige week verloor hij in Egypte in de tweede ronde nog van de als eerste geplaatste Oezbeek Sergey Fomin, nummer 377 op de ATP-lijst, met 7-5, 6-0, maar tijdens zijn tweede 15.000 dollar proftoernooi in Sharm-el-Sheikh bereikte Blockx de finale. Daarin moest hij met 6-3, 6-4 de toernooizege aan de Georgiër Saba Purtseladze, nummer 537 op de wereldranglijst, laten. Het was Tennis Vlaanderen-coach Goran Duquesne die Blockx ter plekke begeleidde. “Philippe Cassiers blijft uiteraard de vaste coach van Alexander, maar indien Philippe niet kan, ben ik één van de kandidaten om in te springen”, aldus Duquesne. “Zo was ik er einde december ook bij tijdens twee toernooien in Monastir. Het profcircuit betekent voor Alexander nog een sprong in het onbekende. Bij de junioren kende hij zowat iedereen, nu is het elke keer afwachten welk type tegenstrever hij voorgeschoteld krijgt. De aanpassing verloopt echter vlot. Het vertrouwen dat hij in Melbourne opdeed helpt uiteraard (lacht). De voorbije twee weken speelde hij hier zeven wedstrijden. Ideaal om de nodige ervaring op te doen.”