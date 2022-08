Eerste ervaring voor Kempense Eline Moors op het profcircuit: “Ik ben niet echt een verdedigend type”

Dankzij de ITF-toernooien in eigen land krijgen heel wat Belgische speelsters de kans om dicht bij huis internationale ervaring op te doen. Ook de 19-jarige Eline Moors (95 punten en nummer 138 van het land) waagde haar kans. Op de 25.000 dollar-toernooien van Eupen en Koksijde verloor ze nog in de eerste ronde van de kwalificaties, maar in Duffel overleefde ze de schiftingen: overwinningen tegen Maud Vandeputte (6-4, 6-4) en de Zwitserse Natalia Fehr (6-3, 6-2) brachten haar voor het eerst op de hoofdtabel van een proftoernooi. “Ik sukkelde de voorbije jaren geregeld met blessures”, aldus Moors. “Deftig doortrainen was dikwijls niet mogelijk. De voorbije winterperiode lukte dat wel en dat werpt nu zijn vruchten af. Ik wil op de ITF-toernooien vooral ervaring en matchritme opdoen. Na die zege tegen Fehr was mijn toernooi in Duffel al geslaagd. De kwalificaties overleven was toch een kleine verrassing.”