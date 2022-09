Eerste doelpunt Yvan Yagan (KVK Tienen) volstaat niet voor puntengewin bij leider Francs Borains: “Ik onthoud vooral de vooruitgang die we geboekt hebben”

Als de Suikerjongens de wedstrijd ergens verspeelden, dan was het wel in die twintig minuten na de pauze toen Francs Borains doorduwde. “Toen zijn we naar mijn gevoel iets te veel achteruit gekropen, waardoor het merendeel van het spel zich ineens op onze eigen helft afspeelde”, analyseert Yagan. “En dan hielp het ook niet dat we in die periode wat problemen kenden om het spel van achteruit op gang te brengen. Als we dan toch iets moeten meenemen uit die match waarin we nog stappen kunnen zetten, dan is het in het positioneren tijdens het uitvoetballen. Want Francs Borains slaagde er net iets te makkelijk in om ons onder druk te zetten en zo de wedstrijd even in handen te nemen. Maar de coach heeft dat nadien goed gecorrigeerd door enkele wissels door te voeren en van dan af konden we zelf terug meer druk ontwikkelen met dreiging via de flanken.”

Veel vooruitgang

Van een grote ontgoocheling is dan ook geen sprake, zelfs al lag de 2-2 nog binnen handbereik. “Die trap van Kempeneers in de kleine rechthoek was echt nog een gouden mogelijkheid, maar het mocht helaas niet zijn. Maar we pakken dan wel geen punten, desondanks hou ik best een goed gevoel aan deze wedstrijd over. Hetgeen me vooral tevreden stemt, is de vooruitgang die we sinds Gent geboekt hebben toen het echt niet goed was. Dat was de eerste match die ik zag van Tienen en ik vreesde eerlijk gezegd dat we een moeilijk seizoen tegemoet gingen. Maar gelukkig heb ik me daarin vergist, want deze groep heeft de kwaliteiten om met eender welke tegenstander in deze reeks te duelleren. Als ik zie hoe we meer dan een uur lang de huidige leider domineren, dan belooft dat veel goeds voor het vervolg.”

Nog geen topvorm

De ingevallen Yagan pikte op Francs Borains ook zijn eerste doelpuntje in competitieverband mee. “Ik ben blij dat ik op die manier toch al iets voor de ploeg kan betekenen want ik ben nog niet op mijn beste niveau”, klinkt het eerlijk. “Doordat ik geen voorbereiding kende, was ik uit vorm toen ik in Tienen arriveerde. Ik durf met mijn ervaring en hetgeen ik de afgelopen jaren bewezen heb gerust te stellen dat ik deze ploeg nog beter kan maken in een rol als tweede spits. Maar dan moet ik wel in topvorm zijn en daarvoor heb ik nog enkele wedstrijden nodig. Ik heb ook met de staf afgesproken dat ze me rustig gaan brengen om blessures te vermijden en dat verloopt allemaal redelijk voorspoedig. Maar de beste Yagan heb je nog niet gezien, dus nog even geduld (knipoogt).”