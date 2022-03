Eerste doelpunt van Jordi Mathei levert Houtvenne tegen Wijgmaal een eerste thuisoverwinning op

‘Pechvogel van het jaar’ Thomas Jutten helpt KSK Heist aan de eerste 6 op 6 van het seizoen: “Erg leuk om matchwin­naar te zijn”

KSK Heist heeft de wedstrijd tegen Francs Borains tot een goed einde gebracht. Invaller Thomas Jutten hield met een late treffer de punten in Heist. Het is Jutten gegund, want de aanvaller heeft dit seizoen nog niet veel plezier mogen beleven in het truitje van Heist. Met zijn doelpunt - de enige goal uit de partij - hielp hij zijn ploeg aan de eerste 6 op 6 van het seizoen. Zo klimt Heist toch weer een stapje dichter naar de top-4 en play-offplaatsen toe.

