Eerste competitiezege voor Okapi Aalst na haast perfecte wedstrijd

BASKETBAL EUROMILLIONS LEAGUEDe eerste competitiezege voor Okapi Aalst is binnen. Na de eerdere bekerwinst tegen Luik werd zondag ook gewonnen in het koude Paleis 12 tegen Phoenix Brussels met 78-87. En dat na een wedstrijd uit het boekje.

Ivan Maras opende de score. De Montenegrijn zou 25 punten en 10 rebounds laten optekenen. Hij was het breekijzer in de statisch opgetrokken Brusselse zonedefense. “Veertig minuten lang speelde Brussels in zone”, zegt Bogic Vujosevic. “Dat was echt niet makkelijk spelen, maar wij pakten het slim aan. Dat geeft een goed gevoel en moeten we meer doen op die manier.”

“De eerste competitiezege smaakt zoet”, vult ploegmaat Vladimir Mihailovic aan. “We slaagden erin om het ritme van de wedstrijd te controleren.”

Veertien offensieve rebounds

Okapi Aalst speelde haast de perfecte wedstrijd. Na een snelle Aalsterse voorsprong kwam Brussels langszij. Maar dankzij goed teamwork kon Okapi nog voor het einde van het eerste kwart een kloof slaan (11-18). Die voorgift gaven de Oost-Vlamingen niet meer uit handen. Ja, Brussels kwam af en toe wel eens opzetten, maar echt verontrusten deed het de Ajuinen nooit. “We hebben deze wedstrijd heel oordeelkundig aangepakt”, zegt coach Yves Defraigne trots. “Bij een statische zone heb je de neiging om snel te shotten. Het team heeft de bal goed van kant naar kant gespeeld en zo het open shot gecreëerd. Daardoor konden we veertien offensieve rebounds plukken. Dat is best veel in een wedstrijd. Brussels is er niet in geslaagd ritme te maken. Wij hadden veel meer balbezit en dat heeft mee het wedstrijdresultaat bepaald.”

Twee voorbereidingswedstrijden

Woensdag volgt de bekerreturn tegen Luik en zaterdag ontvangt Okapi opnieuw de Brusselaars. “Het worden twee voorbereidingswedstrijden met het oog op de dubbele confrontatie tegen Bergen”, blikt Defraigne vooruit. “De kwalificatie tegen Luik is binnen. In die wedstrijd zal iedereen, die tot nu minder aan de bak kwam, speelminuten krijgen. Brussel is een haalbare kaart. Daaruit moeten we vertrouwen tanken. Deze week volgen twee wedstrijden om ons op scherp te zetten. Bergen is van een ander kaliber. Zij hebben nog niet verloren. Volgende week pas zullen we zien hoever Aalst al staat”, besluit de oefenmeester.

Quarters: 13-20; 32-39; 52-63; 78-87.