Eerste competitienederlaag voor Antwerp Giants tegen leider Limburg United. Coach Skelin: “Onze problemen liggen in offense.”

Eerste competitienederlaag voor Telenet Giants Antwerp (80-66). Eén helft mocht het in zijn zegekansen geloven. In de tweede helft vond het geen antwoord op de overgave en energie van Limburg United, dat zijn uitstekende vorm van de eerste competitieweken bevestigde en na drie speeldagen ongeslagen aan de leiding blijft.

Hielden beide ploegen elkaar voor de rust in evenwicht, dan was het verschil in de tweede helft overduidelijk. Terwijl Limburg United terugviel op een voortreffelijk ploegspel, verdween bij Antwerp Giants de cohesie. Op de moeilijke momenten wilden te veel spelers de acties forceren. Ten koste van het ploegspel. Duidelijke afspraken moeten gemaakt worden om een herhaling te vermijden.

“Aan het einde van de eerste helft verloren we de controle over de wedstrijd”, zegt coach Ivica Skelin. “Eens Limburg een voorsprong van tien punten had, konden we niet meer reageren.”

Afwerking: 37,1% (23 op 62). Driepuntshot: 18,2% (4 op 22). Vrijworpen: 59,3% (16 op 27). Met zulke statistieken is het moeilijk om een wedstrijd te winnen. Jean-Marc Mwema (2 op 8), Reggie Upshaw (3 op 11) vonden moeilijk de juiste afstand.

“Niet de energie was het probleem. Vooral de uitvoering en de afwerking. Het afwerkingspercentage was zeer laag. We kregen de open shots. We misten te misten veel driepunters. We lieten elf vrijworpen liggen. We moeten niet verder zoeken naar een verklaring voor de nederlaag.”

Kwaliteit

66 punten tegen Limburg United, 61 punten vorige week tegen Leuven Bears. Aanvallend draait het niet zoals verwacht bij Antwerp Giants.

“Op dit moment liggen onze problemen vooral in offense. Ook tegen Leuven was onze afwerking niet goed. We moeten een oplossing vinden. Afwerking en uitvoering moeten beter. Dat wordt belangrijk voor de volgende wedstrijden.”

“Dit heeft niets te maken met ervaring. Dit gaat over kwaliteit. Ik verwacht dat de spelers inzien waar de problemen zich situeren en dat we samen hard blijven werken en naar een oplossing zoeken. Dan kunnen we progressie maken.”