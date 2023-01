Eerste competitiegoals van Lukas Poppe redden punt voor Kalken na 3-0-achterstand bij Jong Lede: “Teller stond te lang op nul”

Voor aanvang van het duel tussen Jong Lede en Hogerop Kalken voorspelde Nathan Baele een leuke confrontatie en dat bleken profetische woorden. In een spectaculaire derby stond Kalken na 15 minuten al 3-0 achter, om die scheve situatie in een sterke tweede helft recht te zetten. “Op een erbarmelijk terrein begonnen we niet scherp aan de match”, trapt Lukas Poppe een open deur in.

Kop in de grond

“Door twee stilstaande fases en een afstandsschot zag het na een kwartier heel erg slecht uit. Ik zat toen al met mijn kop in de grond. Tijdens de pauze was er een klein beetje geloof en toen Dieter De Wilde er na twee minuten op hoekschop 3-1 van had gemaakt, geloofden we er nog meer in. We voerden de druk op en toen viel eerst de 3-2 en de 3-3. We kregen daarna zelfs nog een penalty voor de 3-4. Jammer genoeg ging die er niet in.

“De tweede helft was heel duidelijk voor ons. We kregen heel wat kansen, maar vaak stond een uitstekende Bart Meulewaeter in de weg. Chapeau voor wat hij allemaal heeft gered. Dit soort matchen zijn het mooie aan voetbal. Na een kwartier hadden we getekend voor een punt en na negentig minuten vinden we het zelfs jammer dat we niet wonnen.”

Statistieken

Door zowel de 3-2 als de uiteindelijke gelijkmaker te scoren, was Poppe beslissend voor zijn team. Het waren de eerste goals van het seizoen voor de 29-jarige aanvaller, die recent ook zijn overeenkomst op de Kruisen met drie jaar verlengde. “Dat deed heel veel deugd, want van een aanvaller worden statistieken verwacht.”

“Zondag kreeg ik twee goeie voorzetten die allebei binnen gingen en dat deed me goed. In het begin van het seizoen liep ik een vervelende enkelblessure op. Die hield me twee maand aan de kant. Onder meer daarom stond de teller veel te lang op nul.”

Supporters bedanken

Na twee gelijke spelen snakken Poppe en co stilaan naar de eerste overwinning van 2023. Zondag jaagt Kalken tegen Rumbeke naar een derde thuiszege van het seizoen. “Daar moeten we echt werk van maken komend weekend”, vindt de aanvaller.

“Dat was vroeger altijd onze sterkte en ik heb er echt geen verklaring voor waarom het nu zo moeilijk gaat. Er zijn elke week genoeg supporters om ons te steunen, dus daar ligt het zeker niet aan. We zijn er nog niet in geslaagd om hen te bedanken met een driepunter. Hopelijk brengen we daar zondag verandering in.”