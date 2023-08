Eerste clean sheet voor RWDM-doelman Defourny: “Zes op negen, daar had iedereen bij ons voor getekend”

Een week tennis in plaats van padel voor Elyne Boeykens: “Nu uitkijken naar Padel Summer Gala”

Sporadisch haalt Elyne Boeykens – ze is Belgische top in padel - haar tennisracket uit de kast en dat was de voorbije week meteen goed voor een finaleplaats op het sterrentoernooi van haar thuisclub Forest Hills. “Het was wat zoeken en op fysiek vlak voel ik het wel”, lacht Boeykens, die op 18 augustus aantreedt op het Belfius Padel Summer Gala in Knokke.