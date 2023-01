Eerste basisplaats voor Anshel Ver Eecke bij Caruur Gent: “Beloning voor jarenlange inspanningen”

lotto volley leagueCaruur Gent heeft het nieuwe kalenderjaar uitstekend ingezet met een belangrijke overwinning in Borgworm. Nadat de bekerwinnaars in december iets stroever draaiden, was deze zege meer dan welkom. Nu nestelt het team van coach Van Huffel zich alweer op een rooskleurige en bemoedigende derde plaats in de Lotto Volley League. Deelname aan de play-offs wordt echt realistisch na de 0-3-zege van vorige zaterdag.

Anshel Ver Eecke kreeg zijn eerste basisplaats in de Belgische competitie van de Gentse coach Jan Van Huffel. Gilles Vandecaveye sukkelde deze week met de rug en Anshel nam zeer gemotiveerd zijn plaats in. “We gingen vol voor de drie punten”, verklapt de hoekaanvaller van Caruur Gent. “Dit was mijn eerste volledige wedstrijd bij Gent. Ik reken de bekerwedstrijd tegen Esneux eventjes niet mee. Want deze confrontatie voor het Belgisch kampioenschap had een heel andere gevoelswaarde.”

Terug in de flow

“Toen ik vorig jaar bij de Gentse ploeg kwam aansluiten, na elf jaar bij Menen, was ik niet honderd procent fit”, herinnert de man uit Zulte zich. “Maar vanaf november-december was ik volledig inzetbaar. Dit is de beloning voor vele volgehouden inspanningen. De jarenlange trainingsarbeid zet ik voort met onderhoudsoefeningen. Het is geen revalidatie meer, want dat is achter de rug. Ik wil gewoon volledig fit blijven.”

“Ik hou een goed gevoel over aan de match tegen Borgworm”, klinkt Anshel Ver Eecke tevreden. “Ik ben wat kritisch over mijn cijfers in receptie, maar de Waalse ploeg serveerde wel met volle risico. Met de nodige foutenlast natuurlijk. Maar wanneer de bal wel goed over het net kwam, waren die opslagen toch pittig. Volgende week ga ik opnieuw trachten om een basisplaats af te dwingen. Tot nu toe deden Gilles Vandecaveye en Tobias Kjær het uitstekend als hoekaanvallers. Het was wachten op speelkansen en die wil ik nu grijpen.”

“Na deze belangrijke zege hopen we om terug in de flow te geraken”, weet de net 31-jarige aanvaller. “Deze drie punten zijn erg goed voor het vertrouwen. We willen terug naar het niveau dat we bij de start van het seizoen haalden. Vanaf het begin was een Europees ticket onze grootste ambitie. Die doelstelling blijft onveranderd bij Caruur Gent. Dus gaan we zaterdag trachten om iets te rapen tegen Maaseik. Elk bonuspunt is belangrijk, wanneer we de play-offs halen.”

