Eerst Sunderland, nu Porto: Greet Minnen tennist met vertrouwen en wint tien matchen op rij

Greet Minnen heeft een pechjaar 2022 helemaal achter zich gelaten en mag na twee succesvolle weken op het ITF-circuit op termijn weer mikken op een plek bij de WTA top honderd. De 25-jarige Turnhoutse schreef twee weken geleden het 60.000 dollar-toernooi van Sunderland op haar naam en was deze week de beste in Porto (40.000 dollar).

Greet Minnen kwam in september 2021 – een maand later bereikte ze met een 68ste plaats haar voorlopig hoogste ranking ooit - de top honderd op de wereldranglijst binnen en bleef daar staan tot augustus vorig jaar. Toen moest ze door rugproblemen een kruis maken over het tweede deel van het seizoen. Gevolg: haar ranking kelderde begin dit jaar naar WTA 225.

Samen met haar nieuwe coach Philippe Dehaes begon Minnen in december aan de voorbereiding van 2023. Ze trok naar de kwalificaties van de Australian Open en moest daar in de eerste ronde met nipte 6-7, 7-6, 6-1-cijfers de zege aan de Zwitserse Simona Waltert laten. “Het was een stevige strijd tegen Waltert”, vertelde Minnen toen. “Natuurlijk was ik ontgoocheld, maar uiteindelijk overheerste het fijne gevoel dat ik na mijn blessure opnieuw een zeer degelijk niveau bereikte.”

Stevige kwartfinale

Dat stevige niveau bevestigde Minnen even later op het 60.000 dollar-toernooi van Sunderland. Ze mocht er na een 6-2, 1-6, 6-0-zege in finale tegen de Duitse Mona Barthel de toernooizege vieren. Deze week zette Minnen op het 40.000 dollar-toernooi van Porto haar succesreeks verder. Dat het op mentaal vlak snor zit én dat ze over veerkracht beschikt bewees ze in kwartfinale tegen de Finse Anastasia Kulikova (WTA 299). In de derde set liet Minnen bij 5-4 twee matchballen en bij 6-5 een derde matchbal liggen. Op haar beurt versierde Kulikova in de tiebreak van de derde set twee wedstrijdpunten, maar een knokkende Minnen trok de overwinning met 7-6, 4-6, 7-6 (8) over de streep. Met nog wat extra vertrouwen op zak maakte Minnen het kort in haar laatste twee matchen: 6-3, 6-0 in halve finale tegen de Russische Maria Bondarenko (WTA 390) en 6-2, 6-2 in finale tegen de Kroatische Tara Wurth (WTA 189). De tien winstmatchen op rij van Sunderland en Porto brengen Minnen straks op de 157ste plaats op de WTA-lijst.

Titelverdedigster in Altenkirchen

Minnen reist nu door naar Duitsland waar ze vanaf dinsdag haar titel op de snelle indoorcourts van Altenkirchen verdedigt. Vorig jaar won Minnen daar voor het eerst een 60.000 dollar-toernooi. In finale werd het toen 6-4, 6-3 tegen de Oekraïense Daria Snigur. In Altenkirchen komt Minnen aan de zijde van Yanina Wickmayer ook in het dubbelspel in actie.