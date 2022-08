Eenmansfrontlinie Thierry Ambrose ligt mee aan basis goeie seizoenstart KVO: “Trainer geeft me vertrouwen”

De bal bijhouden, acties opzetten, betrokken in de combinaties, tussen de linies lopen: ‘Thierry de Tank’ is bezig aan een sterke seizoensbegin. “Ik sta alleen in de punt van de aanval en ben het aan mezelf verplicht om me vol te geven. Ik geniet er oprecht van om die fysieke duels te winnen, uit trots en fierheid. Dat ik nog niet gescoord heb? Ach, ik ben niet zozeer met statistieken bezig, hoor. Ik loop en werk graag tussen de linies, en kan op een andere manier beslissend zijn. Die assist voor Robbie D’Haese vorig weekend: dat is voor mij even belangrijk als een doelpunt.”

Combineren

Bij de jeugd van Manchester City lukte hij veertien goals in 26 Premier League 2-wedstrijden. En afgelopen juni lukte hij voor Guadeloupe drie goals in vier matchen in de Caribische Nations League. Hij stond sinds z’n komst vorig jaar al zeven keer aan het Oostendse kanon in 36 potten – alleen nog niet dit seizoen, dus. “Misschien ben ik wat veranderd als type speler. Vroeger voetbalde ik directer, nu ga ik meer de combinatie aan, wil ik in positie komen en een wedstrijd doen kantelen. Natuurlijk heb ik goesting om te scoren, maar er is meer dan dat. Kijk, ik besef dat statistieken belangrijk zijn in het hedendaagse voetbal. Maar ik volg die visie niet blindelings. Een goeie match spelen is ook laten scoren, je ploeg aan de overwinning helpen en duels winnen.”

Vertrouwen

“Trainer Yves Vanderhaeghe geeft me het volste vertrouwen”, gaat Ambrose door. “In de voorbereiding heeft hij een direct gesprek met me aangeknoopt en uitgelegd waar hij naartoe wou en wat m'n werkpunten zijn, zowel op tactisch als fysiek vlak. Toen de coach vorig seizoen werd aangesteld, bevonden we ons in de onderste regionen van het klassement. Veel tijd om elkaar heel grondig te leren kennen, was er toen niet. Dat was nu anders.”

“De sfeer in de kleedkamer is ook positief. We werken hard voor elkaar: als iemand een slechte pass geeft of slechte balcontrole uitvoert, zal een ander dat proberen recht te trekken. Ook onze formatie is dit jaar lichtjes gewijzigd – ik speel graag met twee flankspelers naast me – en de trainer slaagt erin om alle spelers enigszins content te stellen. En da’s lang niet zo simpel, want iederéén wil minuten maken en spelen.”

