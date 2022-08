Eendracht Wervik wint op KVK Westhoek eerste In Memoriam André Ollevier

“Die wedstrijd lag gevoelig voor de mensen van Wervik”, zegt trainer Jakob Crombez. “Naar verluidt was er 700 à 800 man. Een prachtig eerbetoon aan André Ollevier was de insteek. Ons doelpunt was heel mooi uitgespeeld. Na de rust kregen we langs Guillaume Devacht nog een goede kans. In heel de match creëerden we drie à vier kansen en gaven anderzijds niks weg. Bij momenten was de balcirculatie goed. Het systeem begint er beter en beter in te komen.”