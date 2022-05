Eendracht Wervik pakt op valreep derde promotieticket naar derde nationale

Eerste provinciale Favoriet Wezel Sport pakt titel na 0-4-zege in Ternesse: “Heel seizoen met grote druk op onze schouders gespeeld”

Wezel Sport heeft op een heel overtuigende manier de titel op zak gestoken in eerste provinciale. Het had op de laatste speeldag zijn lot in eigen handen. Winnen op het veld van Ternesse was de opdracht. Dat deed de Molse formatie met veelzeggende 0-4-cijfers. Ook ASV Geel, de enige concurrent van de kampioenen, won met 3-0 van Kalmthout. Geel moet volgende week aan de bak in de interprovinciale eindronde. Maandag kent het zijn tegenstander.

18:59