Eendracht Wervik oefent tegen Club NXT en hoopt op de komst van de ervaren Nicholas Tamsin (Mandel United)

Het is zaterdag in het Viroviosstadion de derde keer dat geel-rood tegen Club NXT speelt. Vorig seizoen was er in oktober en januari een heen- en terugwedstrijd. “We hebben goede contacten met Club NXT en dat maakt het leuk”, zegt trainer Jakob Crombez. “Niet iedereen zal er zaterdag zijn. Laurent Vandamme, Matisse Ingels en nieuwkomer Simon Verlinde zijn op vakantie.”

“Het wordt interessant om enkele nieuwe jongens aan het werk te zien. Vier jonge gasten uit de beloftenkern trainen mee, in de hoop dat er daaruit een nieuwe Noa Bora uitvloeit. Na onze eerste oefenmatch is er een onderbreking van tien dagen. Met deze week bezig te zijn zie ik de spelers vroeger dan anders. Daardoor zie ik wie er scherp staat en is bezig geweest in mei en juni.”

De transfer van Nicolas Tamsin (32) hangt af wie de overnemer van Mandel wordt. In de zomer van 2010 tekende hij bij Zulte Waregem voor twee jaar. Nadien volgden Waasland-Beveren, KVV Koksijde, Knokke FC, Winkel Sport en Mandel United.

“Met Nicholas hebben we een akkoord maar er is nog geen duidelijkheid over de overnemer”, zegt Crombez. “Hij brengt zijn ervaring mee. We trokken veel jonge gasten met een goede opleiding aan.”

Loting Croky Cup

Voor de Croky Cup begint Eendracht Wervik bij derdeprovincialer FC Lendelede Sport. “Wat geen probleem zou mogen zijn en dan wacht er ons een zware verplaatsing naar tweedeklasser SC Dikkelvenne”, aldus de coach die is begonnen aan zijn tweede seizoen in de grensstad. “Het zal niet simpel zijn maar we hopen daar te stunten en de derde ronde te halen.”

De eerste competitiewedstrijd is thuis tegen SC Wielsbeke dat vorig seizoen in eerste provinciale kampioen speelde. “Voor de derde keer op rij is de openingsmatch tegen hen en is dat zeker geen cadeau”, zegt Jakob Crombez. “Vorig seizoen waren de kampioenen een geoliede machine. We hebben weinig geheimen voor elkaar. Naar scouting toe gaan we dus weinig werk hebben.”

Club NXT speelt voor het eerst in 1B. Hoofdtrainer Nicky Hayen en keeperstrainer Wouter Biebauw zijn nieuw bij Club NXT. Steve Colpaert en Dirk Laleman blijven de assistenten. William Simba (Moeskroen), Lennert Mertens (Deinze) en de Denen Jonathan Foss en Tobias Jensen zijn nieuw. Lenn De Smet schuift door van de U18.

Hayen (41) speelde meer dan 250 wedstrijden in eerste klasse. Na zijn spelersloopbaan was hij onder meer assistent-trainer bij STVV en hoofdcoach bij Waasland-Beveren. Hayen komt over van de Welshe eersteklasser Haverfordwest waar hij sinds begin dit jaar hoofdcoach was.

Tickets kosten vijf euro. Er is een zomerbar voorzien.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.