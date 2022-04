Eendracht Wervik met 6 op 9 zeker van promotie: “Lukt het niet, dan zullen we er geen traan voor laten”

“Eindigen we in de top drie en promoveren we, dan zullen we gelukkig zijn”, aldus sportief verantwoordelijke Marnik Hoflack. “Lukt het niet, dan zullen we er geen traan voor laten. Tegenover de sponsors en supporters kunnen we het wel niet maken om niet voor de promotie te gaan. We zouden anders geen licentie hebben aangevraagd.”

Op papier heeft het team van trainer Jakob Crombez nog een moeilijk programma. Zaterdagavond is er de derby op Zonnebeke dat vecht voor het behoud. Nadien speelt Wervik nog op SK Roeselare-VK Daisel en thuis tegen SV Rumbeke, twee rechtstreekse concurrenten. De Tabaksploeg heeft haar lot in eigen handen, want met een 6 op 9 is een terugkeer naar het nationaal voetbal een zekerheid. Viceleiders Roeselare-Daisel en Blankenberge, die drie punten meer tellen, speelden immers een wedstrijd meer.

Na de degradatie uit derde amateurklasse drie jaar geleden maakte voorzitter Christophe Parreyn de bedenking of Eendracht Wervik wel thuishoort in het nationaal voetbal…. “De spelers hebben de vrijheid te doen wat ze willen”, geeft Hoflack aan. “Het kan maar meevallen. Indien we promoveren, dan zijn er met de spelers afspraken gemaakt. We werken met een bepaald maximum. De voornaamste ambitie is op ons niveau financieel een gezonde club te blijven en zorgen dat iedereen betaald wordt.”

“Meubelen Crack uit Ieper is onze belangrijkste sponsor, maar we hebben een tiental grote sponsors. Derde amateur is met weinig ploegen uit onze provincie momenteel geen cadeau. Nu er drie ploegen rechtstreeks promoveren, zal dat het wel anders worden”, aldus nog Hoflack. “En een aantal verplaatsingen naar Oost-Vlaanderen is nu ook de andere kant van de wereld niet.”

Vrouwen bijna kampioen

Roderik Gesquiàre en Johan Vanbrabant dienden hun ontslag in. Vanbrabant heeft een andere visie dan het bestuur.

Nog dit: in het Viroviosstadion spelen de vrouwen in tweede provinciale zondag om 14 uur hun titelwedstrijd. Met een gelijkspel tegen Beaufort Middelkerke is de titel een feit. Het team van trainer Sven Debrouwer is met liefst 66 op 69 bezig aan een fantastisch seizoen.

Eerste provinciale: SC Zonnebeke - Eendracht Wervik: zaterdag 16 april om 18 uur