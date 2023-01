Eendracht Termien en Marco Ospitalieri winnen inhaalduel met ruime cijfers: “Top 5-plaats niet meer uit handen geven”

Sterke teamprestatie

“Het ging inderdaad vlotjes, maar Betekom speelde voor de rust toch aardig mee”, opende Ospitalieri de persbabbel. “In de tweede helft waren we duidelijk beter en sloegen efficiënt toe. Wat betreft het ontbreken van Janssen en Opdekamp. Termien heeft een goede bank. Wanneer er een paar spelers uitvallen, zijn we sterk genoeg om dit op te vangen. Wat tegen Betekom ook gebeurde. Met deze driepunter klimmen we de top vijf binnen. Bedoeling is die plaats te behouden en te verstevigen. We mogen nu niet niet gaan zweven, maar elke wedstrijd aanvatten alsof het een topper is. Scherp blijven is de boodschap.” Marco kwam dit seizoen over van Eendracht Mechelen, dwong snel een basisplaats af en is nu één van de sterkhouders van de ploeg. “Ik werk hard en probeer steeds belangrijk voor de club te zijn. Ik probeer ook mijn ervaring uit te spelen en als het kan ook voor aanvallende impulsen te zorgen. Dat is mijn sterk punt”, knipoogt Marco Ospitalieri.