Eendracht Mechelen a/d Maas is kampioen en speelt na één jaar onderbreking terug in eerste provinciale: “Gereanimeerd en terug springlevend”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALEVerleden seizoen zat Eendracht Mechelen a/d Maas in zak en as na de degradatie uit eerste provinciale. Maar wonder boven wonder, trainer Kevin Czornyj bracht opnieuw sfeer, vaart en gretigheid in zijn jeugdige spelersgroep. Met twee jaar voorsprong op het schema loodste Czornyj zijn team opnieuw richting eerste provinciale. “Zo’n kans mochten we niet laten liggen. Deze mooie club met een bloeiende jeugdwerking leeft meer dan ooit”, klinkt de Eendrachttrainer trots.

Met twee volle supportersbussen en een autokaravaan reisde Eendracht zondagmiddag naar Gruitrode. Voor het binnenhalen van de titel had Eendracht voldoende aan een gelijkspel. De gelijkmaker viel in de slotminuten. Het was kapitein Giuseppe De Luca die het verlossende doelpunt binnentrapte. De ontlading in het Maasmechelse kamp was was bijzonder groot.

Routiniers nemen jeugd op sleeptouw

Trainer Kevin Czornyj, spelers en supporters gingen na de wedstrijd los uit de bol. “De voorbije weken en dagen was het echt stressen”, blikt de Eendrachttrainer terug. “De kloof met onze concurrenten was bijzonder klein. Daarom een dikke pluim voor ons jong team, dat volwassen voetbalde en hiermee zichzelf beloonde met een verdiend kampioenschap. De titel komt twee jaar eerder dan gepland. Bedoeling was de kern van het B-elftal klaar te stomen om op termijn terug de stap naar de hoogste provinciale reeks te zetten. Maar alles verliep in een stroomversnelling. Voor de fusieploeg is dit de eerste kampioenstitel in hun bestaan. Toch schitterend. Onze sterkte? We hebben onze leergierige jeugdige kern met grotendeel jonge twintigers, uitgebouwd tot een hecht blok, dat hard voor elkaar werkt. Ook de wisselspelers verdienen lof. Op moeilijke momenten trokken zij ons over de streep. En vergeet onze routiniers niet. Lenskens, Di Luca, Lens Anab, Joris Beckers en Michele Zotti. Zij zorgden voor overzicht en rust. Niels Lenskens stopt na dit seizoen met voetballen en mocht dit doen met zijn eerste titel in al die vele jaren. Mooi, hé. We hadden een ideale mis van jeugd en routine. Ook een compliment voor het hardwerkend bestuur die steeds in ons zijn blijven geloven”, aldus de Eendrachttrainer.

Clubman Kevin Czornyj

Ook trainer Czornyj verdient alle lof. Kevin is een echte clubman. Zowel bij het vroegere Cerkel Mechelen als bij Eendracht doorliep hij haast alle jeugdreeksen en werd er later trainer. “Ik deed dit steeds met alle plezier. Eendracht beschikt reeds jaren over een fantastische jeugdwerking met een prima opleiding. Drie vierde van onze huidige kern komt uit onze eigen jeugd. Of deze groep eerste provinciale aankan? Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar de de intentie om er hard voor te weken en de kwaliteit die aanwezig is, geeft moed. Ik ben ervan overtuigd dat onze kern verder kan doorgroeien. Zij zullen hun kansen grijpen. Salvatore Carlisi en Rogo Neyens (beiden van Opglabbeek) en Mike Nuchemans (DVO) komen alvast de groep versterken”, besluit Kevin Czornyj.

Op termijn vaste waarde worden in eerste provinciale

Kapitein en spits Giuseppe De Luca doet er nog een jaartje bij. Met zijn zestiende doelpunt van het seizoen hielp hij Eendracht aan de titel. “Onze jonge spelers hebben het schitterend gedaan. Zij toonden een enorme gretigheid en groeiden boven zichzelf uit. Laat deze groep verder ervaring opdoen en ze kan uitgroeien tot een vaste waarde in eerste provinciale. Volgend seizoen wordt het nog even doorbijten. Maar we komen er wel. De grootste verdienste komt onze trainer toe. Hij reanimeerde de ploeg en maakte ze opnieuw springlevend”, weet de Eendrachtspits.